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Порты: экологическая повестка дня
Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в нашу жизнь, в том числе нанесла болезненный удар по экономике. Но никакой кризис не может отменить желание приморцев жить в чистой среде. Выполнение экологических требований на этом фоне становится еще более приоритетной задачей для бизнеса. И власть в этом вопросе проявляет завидную последовательность. Так, соблюдение экологических норм при погрузке угля в портах Приморья находится на особом контроле правительства края.
О том, как местные порты справляются с актуальными вопросами экологической повестки дня - в обзоре журнала «Дальневосточный капитал».
Проблема загрязнения воздуха в Приморье обсуждается уже несколько лет, но в 2017 году она резко обострилась. Тогда резко вырос экспорт угля через порты Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, из-за открытой перевалки угольная пыль разносилась по окрестностям.
В 2019 году президент РФ Владимир ПУТИН по итогам встречи с представителями Дальнего Востока поручил, чтобы в 2020 году в Приморье не было ни одного причала с открытой перевалкой угля.
«По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина стивидорные компании должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки каменного угля. В 2019 году 11 стивидорных компаний провели ряд природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью окружающей среды при перевалке угля, на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей за счет собственных средств. Все компании выполнили обязательства по приобретению спецтехники и средств пылезащиты. Социальная напряженность в данном вопросе значительно снижена. Работа в этом году будет продолжена. Мы будем продолжать мониторить компании, как они выполняют соглашение по запрещению открытой перевалки угля, и, если поручение президента России ими не выполняется, будем обращаться в соответствующие органы о приостановке их деятельности. Такие прецеденты в крае уже есть», - сообщал глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
Порт Владивосток
ВМТП продолжает помогать экологии Владивостока
«Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) уже несколько лет реализует собственную экологическую программу. В ее рамках стивидор очищает акваторию Золотого Рога, строит очистные сооружения для сточных вод, организует раздельный сбор отходов.
Три года назад в ПАО «ВМТП» успешно внедрили Программу организации работ по очистке загрязненных участков акватории от приносного мусора. Порт своевременно и самостоятельно выявляет загрязнение и максимально быстро принимает меры для его устранения. Только за июнь этого года ВМТП провел шесть акций по очистке акватории от приносного мусора.
ВМТП каждый год участвует в морском субботнике в акватории Золотого Рога и его водоохранной зоне вместе с представителями Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и администрации Владивостока. Сотрудники порта на буксирах собирают мусор с поверхности бухты. Субботник позволяет снизить экологическую нагрузку на Золотой Рог.
Также в ВМТП внедрен раздельный сбор отходов. Нефтесодержащие отходы, покрышки, картон, металлолом, отходы от бытовой и компьютерной техники накапливаются раздельно и передаются на обработку, утилизацию или обезвреживание. Это позволяет максимально извлекать из отходов полезные компоненты и минимизировать количество неперерабатываемого мусора, который передается на захоронение. Также порт рассматривает возможность приобретения собственной установки по обезвреживанию отходов, которая позволит значительно уменьшить количество мусора, отправляющегося на полигон для захоронения.
В 2018 году ВМТП начал строить очистные сооружения для ливневых сточных вод на своей территории. На данный момент уже запущена большая часть очистных сооружений. До конца года планируется полное завершение строительства. Таким образом воздействие сточных вод с территории порта на Золотой Рог будет минимизировано.
В 2019 году ВМТП успешно прошел аудит соответствия деятельности требованиям действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Положительное аудиторское заключение стало еще одним подтверждением приверженности Владивостокского морского торгового порта делу экологии.
Порт Восточный
АО «Восточный Порт», крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля и градообразующее предприятие поселка Врангель, недавно отметило два года с момента подписания пятистороннего соглашения с администрацией (ныне - правительство) Приморского края, Минтрансом РФ, Росприроднадзором, и Росморпортом.
В соответствии с соглашением, компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия перевалки угля на окружающую среду. Этот документ стал основой собственной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт».
- Подводя предварительные итоги двух лет работы в рамках пятистороннего соглашения и реализации взятых на себя обязательств, можно отметить, что при перевалке угля применяются наилучшие доступные технологии в соответствии с актуализированным в 2019 году информационно-техническим справочником, - отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим БАЙБАК. - Компания продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках. Общая сумма наших инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет около 6 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в текущем году превысят 1,7 млрд рублей.
На специализированном терминале предприятия применяется комплекс наилучших доступных технологий, исключающих контакт угля с окружающей средой вне территории комплексов. В том числе, это закрытые здания вагоноопрокидывателей и пересыпные станции с системой аспирации, крытое конвейерное оборудование, системы многоступенчатой очистки воды, сухого тумана, пылеподавления на устройствах сортировки и транспортировки угля, специализированная пылеуборочная техника и другие технологии.
Еще до начала реализации комплексной экологической программы специалисты АО «Восточный Порт» приступили к поэтапному возведению ветропылезащитных ограждений по периметру производства для предотвращения выноса мелкой фракции угля за границы санитарно-защитной зоны предприятия. В настоящее время комплекс ветропылезащитных экранов составляет основу системы экологической безопасности стивидорной компании. Перфорированные стальные панели высотой более 20 м и протяженностью 2,5 км эффективно справляются со своей задачей. Общий объем инвестиций на установку ветропылезащитных сооружений с учетом работ в 2020 году составит около 2 млрд рублей.
Помимо ветропылезащиты одним из ключевых направлений реализации комплексной экологической программы стала модернизация системы орошения на угольных складах предприятия - ряд ее компонентов уникален и не имеет аналогов в мировой практике. На стационарных дождевальных установках было заменено 304 оросителя - каждый из них способен выпускать воду до 15 метров в высоту, охватывая до 45 кв. метров площади угольного штабеля.
Успешно прошли испытания и внедряются в производство на складских площадях всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся по рельсам самоходные портальные комплексы с мощными снегогенераторами и системы, распыляющие воду под высоким давлением с вершин стрел стакеров - передвижных конвейерных машин. В рамках модернизации системы аспирации на ключевых узлах закрытых конвейерных линий специализированного угольного комплекса - пересыпных станциях - были установлены две новейшие пылеулавливающие установки мощностью 100 тыс. кубометров в час. Инвестиции стивидорной компании во внедрение оборудования орошения, мобильного пылеподавления и аспирации составили свыше 600 млн рублей.
Большое внимание специалистами АО «Восточный Порт» уделено и работе очистных сооружений специализированного комплекса. В минувшем году было проведено их техническое перевооружение. Была проведена реконструкция системы водоотведения, выполнена герметизация поверхности пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в акваторию. Также очистные сооружения установлены на Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры очистной установки. Общая мощность очистных сооружений на терминале Третьей очереди - более 1 тыс. кубометров в час.
Для непрерывного контроля влияния производственной деятельности на окружающую среду на предприятии организовано постоянное наблюдение за силой и скоростью ветра, а все промышленные площадки терминала оборудованы системами видеонаблюдения. На базе собственной аккредитованной лаборатории АО «Восточный Порт» проводит ежедневный экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля. На территории комплексов и по периметру защитной зоны установлены анализаторы пыли и 4 метеопоста, оснащенные новейшими приборами. Данные с устройств оперативно передаются на специализированный сайт Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
АО «Восточный Порт» является первым угольным терминалом Дальнего Востока, получившим сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». В этом году компания готовится пройти процедуру ресертификации, итоги которой подтвердят соответствие компании российскому законодательству и международным требованиям по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.
Порт Находка
Одной из 13 крупнейших стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля в портах Находки, является ОАО «Терминал Астафьева». В 2018 году компания заключила трехстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Приморского края и администрацией Находкинского городского округа, взяв на себя обязательства применять комплексные меры по охране окружающей среды в рамках исполнения поручения президента РФ по переходу на технологии закрытой перевалки угля.
Успешный стивидор реализовал и продолжает модернизацию производства в соответствии с экологическими нормами. Так, на терминале в настоящее время ведется строительство крытого навеса над зоной выгрузки угля.
«Металлические конструкции произведены одним из мировых лидеров, испанской компанией Gaptek, по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Конструкция будет представлять собой перекрытия общей площадью почти 13 тыс. квадратных метров, размещенные на высоте 28 метров. Навес изготовлен из алюминия, который не только долговечен и пригоден для конструкций такого масштаба, но также выдержит изменчивый и агрессивный климат Приморья. Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку», - сообщил гендиректор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ во время визита в порт губернатора Олега Кожемяко.
В конце прошлого года на терминале начал работу конвейер закрытого типа. Оригинальная технология позволяет исключить контакт угля с окружающей средой при перемещении его с железнодорожного склада по закрытым галереям. Закрытая конвейерная линия произведена в Республике Корея компанией UtilTech по индивидуальному заказу терминала и способна перегружать 1,5 тыс. тонн угля в час. Конвейер движется со скоростью три метра в секунду. Сверху на всем протяжении - 150 метров - установлена ветрозащита, плюс, есть система пылеулавливания и система пылеудаления в самой башне. Таким образом, движение угля происходит полностью в закрытом виде, с максимальной защитой для экологии.
Использование подобной линии и судопогрузочной телескопической машины Telestak, уже работающей на предприятии, позволяет исключить любой избыточный контакт угля с окружающей средой при его перемещении по территории терминала или при погрузке в трюм судна.
Порт Посьет
АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел» под управлением ООО «УК Мечел-Транс») планирует в течение ближайших двух лет включить в технологический цикл автоматизированную судопогрузочную машину и свести к минимуму использование портальных кранов при погрузке продукции в трюм судна.
В конце прошлого года специалисты порта приступили к проектированию размещения на причале автоматизированной судопогрузочной машины с выдвижной стрелой, что позволит перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна. Мощность судопогрузочной машины составит до 3 тыс. тонн в час. Это замыкающая операция в процессе перемещения угля. Таким образом, с вводом в эксплуатацию данного оборудования порт завершит работу по переходу на полностью беспыльную технологию перевалки. Запуск новой машины планируется в 2021 году. Работы проводятся в рамках масштабного проекта технического перевооружения.
Запуск в работу судопогрузочной машины позволит полностью исключить пыление угля в производственном процессе стивидорной компании.
Александр САЛКОВ.
- Порты: экологическая повестка дня
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