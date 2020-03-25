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COVID-19 в цифрах: В Приморье заболело еще 85 человек и будут открыты 85 летних кафе
В Приморье с субботы, 27 июня, начинают работать летние кафе, веранды и террасы с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
Такое решение принято региональным штабом под руководством Губернатора края Олега Кожемяко.
Как сообщил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, на сегодняшний день поступило 85 обращений на открытие веранд, летних площадок общепита.
«В таких заведениях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры. Должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метра. Сейчас их проверяют специалисты краевого минпромторга и административные комиссии», – отметил он.
На штабе озвучили статистику по коронавирусу за минувшие сутки. По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, число случаев заражения COVID-19 в Приморье с начала эпидемии – 3 980.
«За сутки выздоровело 110 человек, диагноз подтвердился у 85», – проинформировала она.
Не справилась с коронавирусом 84-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью только на девятый день от начала заболевания. Она находилась в крайне тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии.
Олег Кожемяко подчеркнул, что новых вспышек заболевания допустить нельзя.
«В общественном транспорте, магазинах, на предприятиях, оказывающих услуги населению, должен соблюдаться санитарный режим, проводиться постоянная дезинфекция», – заявил глава региона.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.
Руслан Ко, [email protected]
Фото – Денис Нагаев
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