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COVID-19 и сердце: Опасные симптомы, которые требуют немедленного вызова скорой помощи

Назначенные лекарства для лечения COVID-19 негативно отражаются на здоровье сердца и иногда становятся причиной возникновения сердечных заболеваний

На сайте администрации Владивостока опубликована информация "Коронавирус и сердце"

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире даже на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID -19. Кроме того, наличие сердечно-сосудистых заболеваний существенно ухудшает прогноз при коронавирусной инфекции.

По статистике ВОЗ, 65% всех умерших от COVID – 19, страдали от заболеваний сердца и сосудов. Но сегодня стало ясно, что коронавирус может дать осложнения даже при абсолютно здоровом сердце.

Назначенные лекарства для лечения COVID-19 также негативно отражаются на здоровье сердца, и иногда становятся причиной возникновения сердечных заболеваний. Поэтому при лечении коронавирусной инфекции, если вы почувствовали неприятные ощущения в области сердца, скажите об этом своему лечащему врачу.

Опасные симптомы, которые требуют немедленного вызова скорой помощи:

Острая давящая или жгучая боль за грудиной, перебои в работе сердца, холодный пот, чувство страха и нехватки воздуха (такие признаки характерны для сердечного приступа).

Лица с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью имеют повышенный риск дестабилизации состояний на фоне коронавируса, который способствует развитию аритмий, декомпенсации сердечной недостаточности или даже возникновению инфаркта. Людям, страдающим болезнями сердца, необходимо особенно внимательно отнестись к своему здоровью во время эпидемии. Ведь кроме риска тяжёлого течения COVID - 19 существуют и отсроченные последствия, которые могут сказаться на здоровье пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти последствия связаны ещё и с тем, что многие плановые вмешательства по поводу сердечно-сосудистых заболеваний отменяются или откладываются, сокращается объём амбулаторного лечения, уменьшается доступность профилактических мер, ограничивается возмож- ность для ведения здорового образа жизни (в условиях самоизоляции люди испытывают тревогу, нередко едят больше жирной и сладкой пищи, меньше двигаются, употребляют больше алкоголя).

Чтобы поддержать здоровье сердца в этот непростой период, необходимо придерживаться следующих правил:

Контролируйте уровень артериального давления (целевые значения – не выше 130/80).

Старайтесь не набирать вес. Для этого полезно следить за индексом массы тела. Рассчитать этот показатель несложно. ИМТ = масса тела в кг/(рост в м)2. В норме ИМТ составляет от 18,5 до 25. Превышение этих значений говорит о наличии лишнего веса.

Придерживайтесь принципов здорового питания. Следите за размерами порций, они должны быть не больше одного стакана. Ограничьте потребление соли, сахара и жиров. Ешьте больше продуктов, содержащих клетчатку. В рацион включите продукты богатые витаминами (А, Е, С), минералами (цинк, селен, магний, калий), аминокислотами (белками), ферментами, полиненасыщенными жирными кислотам. Пейте достаточно жидкости, но не больше чем рекомендовал вам лечащий врач. Избегайте употребления алкоголя.

Оставайтесь физически активными. Для здоровья сердца и сосудов требуется не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю (чуть больше 20 минут лёгких тренировок ежедневно). Достичь такого уровня активности можно, даже не выходя из дома.

Если курите, бросьте. Никотин повреждает сосудистую стенку, вызывая спазмы и образование тромбов в артериях. Поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков в 2 раза выше, чем у некурящих людей. В остальном меры профилактики коронавирусной инфекции для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такие же, как для здоровых людей: чаще мойте руки, старайтесь меньше бывать в людных местах, не пренебрегайте медицинскими масками и перчатками.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, число случаев заражения COVID-19 в Приморье с начала эпидемии – 3 980.

«За сутки выздоровело 110 человек, диагноз подтвердился у 85», – проинформировала она.

Не справилась с коронавирусом 84-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью только на девятый день от начала заболевания. Она находилась в крайне тяжелом состоянии из-за двусторонней пневмонии.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: covid-19 


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