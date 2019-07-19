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Вторник| 27 Августа, 01:56 |
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Флешмоб на аквабайках в честь Дня флага устроили в Приморье
По словам одного из организаторов необычного флешмоба, руководителя Ассоциации водно-моторного спорта «Аква Бро» Михаила Ционика, аквабайкерам эта инициатива сразу пришлась по душе.
«Мы решили отметить праздник именно так, потому что мы – жители города у моря. Конечно, испытываешь большое чувство гордости и патриотизма, когда держишь российский флаг», – отметил он.
Аквабайкеры красочной колонной стартовали с водноспортивной станции ЦСКА курсом на остров Елены, прошли вдоль Токаревского маяка, обогнули остров и финишировали в Семеновском ковше Спортивной набережной. Уникальный флешмоб смогли наблюдать с берега многочисленные жители и гости Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Организаторы акции – департамент физической культуры и спорта Администрации Приморского края, Олимпийский совет Приморского края, Ассоциация водно-моторного спорта «Аква Бро».
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