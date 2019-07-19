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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 27 Августа, 01:56 |
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"Серьга" и "Uma2rmaн" выступят на Дне тигра в Приморье
По Океанскому проспекту традиционно пройдут «тигриные колонны», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
По словам организаторов, основная программа запланирована на 29 сентября.
«В воскресенье День тигра начнется с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока. Здесь в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится передача техники охотничьему надзору. Кульминацией праздника станет концерт групп “Серьга” и «Uma2rmaн», – рассказали они.
Напомним, День тигра во Владивостоке – экологический праздник, отмечаемый в последнее воскресенье сентября с 2000 года и получивший статус официального в 2001 году. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Идея праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.
Организаторами праздничных мероприятий выступают Центр «Амурский тигр», Администрации Приморского края и города Владивостока.
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