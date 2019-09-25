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26 Сентября 2019, 13:25 | Регион сегодня

Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей

С 1 января работникам образовательных учреждений Приморья обещают не понизить, а повысить зарплату. Ждать осталось недолго

С 1 января 2020 года повысятся оклады работников образовательных учреждений Приморья. Об этом заявила врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки края Наталья Бондаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

По словам замглавы региона, уже 26 сентября на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет обсуждаться окончательная версия постановления о районном коэффициенте. Она подчеркнула, что принятие данного документа не повлечет за собой снижения оплаты труда педагогов.

«С 1 января предполагается повышение оклада работников краевых образовательных учреждений, что компенсирует понижение районного коэффициента до уровня федерального. Поэтому зарплата, которую получают педагоги сегодня, уменьшена не будет, наоборот – увеличится», – прокомментировала она.

Наталья Бондаренко добавила, что постановлением Администрации Приморского края определен базовый оклад в размере 12 600 рублей для педагогов учреждений образования. Все остальные вопросы, касающиеся компенсирующих и стимулирующих выплат, решают руководители образовательных учреждений.

Напомним, что снижение размера районного коэффициента подразумевает увеличение окладов на 10% за счет федеральных средств работникам в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим. Общая сумма средств, которые будут компенсированы краю, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Их планируется направить на социальные расходы.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: учитель  зарплата  школа 


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