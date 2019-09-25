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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Сентября, 20:44 |
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Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей
С 1 января 2020 года повысятся оклады работников образовательных учреждений Приморья. Об этом заявила врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки края Наталья Бондаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам замглавы региона, уже 26 сентября на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет обсуждаться окончательная версия постановления о районном коэффициенте. Она подчеркнула, что принятие данного документа не повлечет за собой снижения оплаты труда педагогов.
«С 1 января предполагается повышение оклада работников краевых образовательных учреждений, что компенсирует понижение районного коэффициента до уровня федерального. Поэтому зарплата, которую получают педагоги сегодня, уменьшена не будет, наоборот – увеличится», – прокомментировала она.
Наталья Бондаренко добавила, что постановлением Администрации Приморского края определен базовый оклад в размере 12 600 рублей для педагогов учреждений образования. Все остальные вопросы, касающиеся компенсирующих и стимулирующих выплат, решают руководители образовательных учреждений.
Напомним, что снижение размера районного коэффициента подразумевает увеличение окладов на 10% за счет федеральных средств работникам в системе ОМС, а также по переданным с федерального уровня полномочиям – в области лесного хозяйства, охраны животного мира, работников военкоматов, ЗАГС, присяжных заседателей и другим. Общая сумма средств, которые будут компенсированы краю, оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Их планируется направить на социальные расходы.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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