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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Сентября, 20:44 |
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Чем занимается мэр Владивостока по ночам, пока горожане спят
Во всех районах Владивостока продолжается ремонт дорог. На одних улицах ведутся комплексные работы с полной заменой дорожного полотна, на других - восстановительный ремонт отдельных участков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Дорожные работы ведутся в круглосуточном режиме. В дневные часы выполняют ремонт на участках с невысокой интенсивностью дорожного движения, а ночью – на основных магистралях города. Ход ремонтных работ контролируют специалисты администрации Владивостока и лично глава города Олег Гуменюк.
Минувшей ночью бригады городского предприятия «Содержание городских территорий» выполняли работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на улицах Луговой и Зои Космодемьянской. Планируется, что уже в ближайшее время подготовленные участки будут заасфальтированы.
Масштабные работы идут на Океанском проспекте. Бригады рабочих фрезеруют старое покрытие и укладывают новый асфальт.
На улицах Приходько, Шепеткова, Спиридонова и Воропаева подрядная организация проводит восстановление люков и решёток инженерных сетей, а на Вилкова – укладку слоя износа - щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме того, продолжается демонтаж конструкций аварийной подпорной стены по улице Котельникова. Разобрано более 50 метров. После завершений демонтажных работ строители сделают основание новой подпорной стены и возведут конструкцию из железобетонных блоков.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, днём, 26 сентября, ремонтные работы будут проводиться на улице Стрелковой, проспекте Красного Знамени, улицах Гоголя, Нерчинской, Маковского, Некрасовской, Снеговой и других.
Анастасия Котлярова (фото)
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