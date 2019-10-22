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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 00:29 |
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Владивосток распродает нежилую собственность в городе и на островах без молотка
Нежилые помещения в собственность предлагает администрация Владивостока предпринимателям. В списке – 25 объектов в разных районах города, все они включены в Программу приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2019 и 2020 годы. Торги назначены на 17 декабря и на 23 декабря 2019 года.
Как сообщили в МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», аукционы впервые пройдут в электронном виде на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/. До сих пор такие торги проводились в аукционном зале традиционно с помощью аукционного молотка в присутствии всех участников.
По свидетельству специалистов, электронная форма обеспечивает возможность участия в приватизации более широкого круга покупателей и большую прозрачность всей процедуры.
Уже сейчас потенциальные покупатели могут посмотреть предлагаемые помещения на сайте или побывать непосредственно на объектах. Так, на продажу выставлены помещения на проспекте 100-летия Владивостока, 130 и 159а, на улице Крыгина, 15, Мордовцева, 8д, на Русской, 5, Окатовой, 14, Луговой, 59 и по другим адресам. Площадь помещений – от 8 до 286 кв. метров. Вместе с помещениями покупатель приобретает также долю в праве общей долевой собственности на земельный участок.
Большинство объектов расположено в цокольных этажах жилых домов и нуждаются в ремонте, здесь можно будет создать небольшие предприятия торговли и услуг, офисы, спортзалы и другие.
Кроме того, в списке на приватизацию – здания и сооружения военных городков в районе ст. Садгород вместе с земельными участками. К примеру, в их числе – комплекс зданий военного городка № 64 и земельный участок в более 7 гектаров. Разрешенное использование - объекты административного назначения, связанные с организацией отдыха, туризма, занятиями физической культурой и спортом.
Также на аукцион выставлены нежилые помещения на островах Русский и Попова. К слову, часть объектов, включенных в программу приватизации, уже выставлялась на продажу, но так и не нашла своего покупателя. При этом по итогам прошлого года было продано 11 объектов, включенных в программу приватизации.
Специалисты подчеркивают: аренда и продажа муниципального имущества - существенный источник неналоговых доходов в бюджет города Владивостока. Кроме того, возможность приобрести помещения – важное условие для развития предпринимательства.
Информация о торгах размещена на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), а также на сайте torgi.gov.ru. Аукционы пройдут на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/
Все справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
Электронная почта: [email protected]
Фото - Марина Божко
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