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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье и Хабаровский край включили в пилотный проект Tax Free
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому действие пилотного проекта Tax Free продлено до 31 декабря 2020 года. Также, в систему включены три новых региона — Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края.
«Число иностранных туристов у нас продолжает расти, это хорошо для страны. Чтобы усилить эффект для экономики в целом, мы должны развивать инфраструктуру, повышать качество услуг», - отметил во вступительном слове премьер-министр России.
Кроме расширения географии работы системы Tax Free внесены и изменения в участии в проекте розничных магазинов.
«К 13 регионам, где это всё действует, добавится ещё три: Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края. И мы снимаем привязку магазинов, где происходят покупки, к конкретным адресам, которые оговаривались в предыдущей версии постановления. Теперь в проекте смогут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона. Разумеется, если она ведётся российскими юридическими лицами», - резюмировал Дмитрий Медведев.
Напомним, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов неоднократно подчеркивал необходимость расширения программы на международные аэропорты Дальнего Востока.
«За время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товары на 8 млрд руб. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших Tax Free, составил 100 тыс. руб., самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем месте - Владивосток. Поэтому Tax Free, уверен, принесет свои плоды», - отметил глава Минвостокразвития.
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