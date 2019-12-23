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"Спасибо за светофор": Пешеходы Владивостока довольны новым участком регулируемого движения
Вниманию пешеходов и автолюбителей: в районе водоканала на Некрасовской появился светофор.
Дорожные службы смонтировали и подключили ещё один новый светофор в краевом центре. Теперь движение пешеходов на переходе через улицу Некрасовскую, в районе пересечения с Народным проспектом (напротив здания «Примводоканала»), стало регулируемым.
Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации обращаются к автолюбителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на дороге и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
«Спасибо за светофор мэрии. Пешеходы здесь ходят постоянно, так как рядом автобусная остановка. Уверен, что за пару дней все привыкнут и станет удобно и комфортно всем – и нам, водителям, и пешеходам, а самое главное – более безопасно», - отметил автолюбитель Роман.
«Замечательное решение. Переходить дорогу здесь было не совсем безопасно, не всегда водители пропускали пешеходов», - добавила жительница этого района Валентина.
Напомним, что специалисты администрации Владивостока совместно с ГИБДД планируют проработать схему организации дорожного движения на пересечении Некрасовской и Народного проспекта. В планах также перенос пешеходного перехода через Народный проспект (к зданию «Приморского водоканала») и установка здесь светофора. Помимо этого, в наступающем 2020 году в краевой столице планируется установить светофоры и на других значимых и сложных перекрёстках, смонтировать пешеходные светофоры типа Т-7, оборудовать переходы искусственными дорожными неровностями, сделать леерное ограждение на ряде участков, а также провести другие мероприятия для организации безопасного движения автотранспорта и пешеходов.
Анастасия Котлярова (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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