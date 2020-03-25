|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 27 Апреля, 21:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье оставшимся без хозяев животным нужна помощь
ВОО «Зооинформ» - Защита животных и ПВС «Верные друзья» нуждаются в помощи. Во время пандемии коронавируса животным особенно необходима поддержка.
Организация работает за счет добровольцев и действует на некоммерческой основе.
"Нас не финансирует государство. Мы осуществляем поддержку животных на личные средства и пожертвования неравнодушных граждан. Это не государственный приют, и мы не можем спасти всех нуждающихся животных. Мы помогаем оставшимся без хозяев животным по мере наших возможностей. Давайте вместе поможем нашим маленьким беззащитным друзьям стать немножечко счастливее и снова поверить в людей. Благодаря вашей помощи, беззащитные четвероногие друзья могут стать немножечко счастливее и снова поверить в людей", - сообщается в обращении ВОО «Зооинформ».
Какую помощь можно оказать? Можно стать спонсором, опекуном или волонтёром и помочь хотя бы одному животному найти свой дом и любящего хозяина! «Верные друзья» примут корма, крупы, консервы. Необходимы пеленки, ветошь, любая амуниция (поводки, ошейники), медикаменты, стройматериалы для будок, коврики, домики и лежанки для подопечных, находящихся на передержках во Владивостоке и в поселке Давыдовка.
Помочь хвостикам можно и финансово. Реквизиты для перечисления помощи питомцам:
карта Сбербанка: 676280509006199416 (Инна Валерьевна Н).
QIWI кошелек: +79638367867.
Голодный телефон: "8963-836-78-67 ("Билайн").
Кошелек yandex: 41001238468646.
Счета PayPal: [email protected]
Все вопросы можно задать по телефону: 8(423)227-37-56 или по электронной почте: [email protected]
Сайт организации: www.zooinformvl.ru
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Банк "Приморье" начал принимать заявки от клиентов по программе "Льготная ипотека" от 6,1%
- Первым на Дальнем Востоке "Дальзавод" освоил производство судовой мебели
- В Приморье оставшимся без хозяев животным нужна помощь
- "Дело в сыре": Обладатели итальянских рецептов строят сыроварню в Приморье
- Сидим дома:Более 1800 протоколов о нарушении самоизоляции составлено в Приморье
- В Приморье с "морского огорода" на Витязе планируют собрать до 1000 тонн гребешка
- В Приморье резидент свободного порта Владивосток начал посевную кампанию
- Почти 56 тысяч вакансий предлагают ищущим работу жителям Приморья
- Несколько федеральных и региональных трасс закрыты из-за циклона в Хабаровском крае
- 63 случая заболевания коронавирусом выявлено на Камчатке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.