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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Апреля, 21:23 |
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Первым на Дальнем Востоке "Дальзавод" освоил производство судовой мебели
АО «Центр судоремонта «Дальзавод» создает участок изготовления судовой мебели. Деревообрабатывающий цех №7 приступил к созданию первых образцов с «дальневосточной пропиской» – ранее в ДФО не было предприятий, выпускающих корабельную мебель.
Для нового производства было заказано специальное оборудование. Новые станки, поступившие на «Дальзавод», позволят предприятию развить новое производственное направление. Судовая мебель востребована предприятиями судостроительной и судоремонтной отрасли в связи с активизацией этой деятельности в регионе: номенклатура и объем работ большой. Главными критериями материала, из которого изготавливается судовая мебель, являются устойчивость к коррозии, влагостойкость, пожаробезопасность, отсутствие токсичных компонентов.
Участок производства открыт на базе деревообрабатывающего цеха №7 «Дальзавода», задача которого – наполнение внутреннего пространства судов и кораблей предметами мебели и интерьера. В состав цеха были включены и новые специалисты–дизайнеры, что позволит заводу не только изготавливать мебель по готовым чертежам, но и разрабатывать ее «с нуля».
Благодаря новому оборудованию, «Дальзавод» сможет расширить свои компетенции и изготавливать любую мебель (за исключением металлической), а также увеличить скорость и качество выполняемых работ. Таким образом, предприятие сможет без ограничений выполнять заказы не только Тихоокеанского флота, но и развить гражданское направление, работая с ССК «Звезда». В качестве пилотного проекта кооперации рассматривается комплектация мебелью морских судов снабжения.
«Дальзавод» планирует производить мебель для широкого круга заказчиков. В числе конкурентных преимуществ – расположение цеха в непосредственной близости от основных потенциальных потребителей, простота транспортировка и сборки мебели. В перспективе на базе производства корабельной мебели возможна организация производства мебели для населения.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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