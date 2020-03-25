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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Апреля, 07:01 |
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160-ю фотографию проекта "Посмотри на Владивосток" выбирают открытым голосованием
Завершается зрительский выбор фотографии Владивостока 2019 года. Всего в альбом и на выставку «Посмотри на Владивосток *2019» будут включены 160 фотографий – ровно столько лет исполняется городу в этом году. 159 снимков из всех конкурсных работ (а это почти 2 тысячи) выбрало жюри проекта. А выбор одной – 160-ой завершается 30 апреля 2020 года.
Проголосовать за любое количество понравившихся фотографий может каждый – без географических и иных ограничений: ведь голосование идет на сайте проекта www.LookAtVladivostok.ART. Именно здесь в разделе КОНКУРС – фото-разнообразие из жизни Владивостока в 2019 году.
402 автора представили 1.737 фотографий в номинациях «Острова и побережья», «Района и кварталы», «Повседневность», «События», «Музеи, галереи, театры», «Старое и новое», «Студенчество». Все фотографии сделаны во Владивостоке в 2019 году.
Приглашаем всех – посмотреть конкурсные фотографии и проголосовать за те, которые видятся вам наиболее интересными и говорящими о Владивостоке. Добро пожаловать на сайт www.LookAtVladivostok.ART!
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер проекта "Посмотри на Владивосток.АРТ"
Журнал "Дальневосточный капитал"
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