|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 27 Июня, 15:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
500 миллионов рублей вложат в выращивание трепанга в Приморье
Резидент Свободного порта Владивосток – ГК «Гиперион» – совместно с инвестором из Китая, компанией Dalian Shangpintang, перешла к реализации первой фазы проекта по выращиванию трепанга в акватории бухты Новгородская Хасанского района Приморья. Общий объем инвестиций в проект составит не менее 500 миллионов рублей. Начать полноценную хозяйственную деятельность предпринимателям помогли краевые и федеральные власти, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Технология, которую используют инвесторы, уникальна. Все необходимое оборудование привезено из Китая и применяется в России впервые.
На данный момент инициатор установил в бухте конструкцию из 100 специальных бассейнов. В них созданы все условия для естественного нереста трепанга. Планируется, что с одного бассейна удастся получить до 5 миллионов мальков. По данным Росрыболовства, за весь 2018 год в Приморье было выращено всего 39 миллионов особей.
В октябре молодь трепанга выпустят на донные плантации рыбоводных участков ГК «Гиперион». Там она будет расти до товарного размера в течение трех лет.
Как отметил управляющий группой компаний Роман Витязев, одно из преимуществ проекта связано с его экологичностью – нерест трепанга проходит в естественных условиях практически без участия человека.
На втором этапе инициатор намерен построить на прилегающем к морю земельном участке завод по воспроизводству молоди объектов аквакультуры и переработке выращенной продукции.
Рыбоводные участки, на которых сейчас реализуется проект, находятся в пользовании ГК «Гиперион» уже несколько лет. Но инвестор не мог вести на них полноценную хозяйственную деятельность, поскольку акватория была отнесена к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). В мае этого года Министерство природных ресурсов РФ согласовало Администрации Приморья внесение изменений в региональное законодательство, согласно которым хозяйственная деятельность в сфере аквакультуры в границах региональных ООПТ разрешается. Это стало возможным благодаря усилиям Инвестиционного агентства Приморского края и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», на сопровождении которых находится проект.
«Проект реализуется в приоритетном для экономики Приморского края направлении, марикультуре, и получает всестороннюю поддержку на краевом и федеральном уровнях. На данный момент мы совместно с инвестором ведем работу по реализации второго этапа проекта», – подчеркнули в Инвестагентстве.
Отметим, на данный момент Инвестиционное агентство Приморья сопровождает 79 проектов в разных сферах: сельское хозяйство, промышленность, туризм. В 2018 году оно привлекло в экономику края 2,1 миллиарда рублей.
Досье "Дальневосточного капитала": ГК «Гиперион» успешно занимается разведением и культивированием гидробионтов более 10 лет. В настоящее время компания производит в год около 50 тонн трепанга и 20 тонн гребешка. Соинвестор, Dalian Shangpintang, более 30 лет занимается выращиванием, а также переработкой трепанга и устрицы. Компания является лидером по объему продаж готовой продукции из трепанга, владеет собственной дистрибьютерской сетью, которая включает в себя 400 магазинов, расположенных по всему Китаю. Предприятие отличают сильная научно-техническая и производственная база, инновационные технологии воспроизводства и выращивания. Компания успешно реализует аналогичные проекты в Японии и КНДР.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
- В Приморье автолюбителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу
- 500 миллионов рублей вложат в выращивание трепанга в Приморье
- Первый "Фарватер" помог подросткам и взрослым услышать друг друга
- Охотничьи хозяйства вносят свой вклад в сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке
- Группа компаний ННК обратилась к водителям с призывом не выкидывать окурки из окон машин
- Во Владивостоке стартовала акция ННК и официального дилера BMW "Моя первая заправка"
- Участников ВЭФ разместят на борту новейшего лайнера Costa Venezia
- Приморский инвестотчет
- Во Владивостоке открыли теплицу для выращивания клубники по японским технологиям
- За муниципальную собственность будет отвечать первый заместитель главы Владивостока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.