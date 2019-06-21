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27 Июня 2019, 11:53 | Регион сегодня |

500 миллионов рублей вложат в выращивание трепанга в Приморье

Все необходимое оборудование привезено из Китая и применяется в России впервые

Резидент Свободного порта Владивосток – ГК «Гиперион» – совместно с инвестором из Китая, компанией Dalian Shangpintang, перешла к реализации первой фазы проекта по выращиванию трепанга в акватории бухты Новгородская Хасанского района Приморья. Общий объем инвестиций в проект составит не менее 500 миллионов рублей. Начать полноценную хозяйственную деятельность предпринимателям помогли краевые и федеральные власти, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Технология, которую используют инвесторы, уникальна. Все необходимое оборудование привезено из Китая и применяется в России впервые.

На данный момент инициатор установил в бухте конструкцию из 100 специальных бассейнов. В них созданы все условия для естественного нереста трепанга. Планируется, что с одного бассейна удастся получить до 5 миллионов мальков. По данным Росрыболовства, за весь 2018 год в Приморье было выращено всего 39 миллионов особей.

В октябре молодь трепанга выпустят на донные плантации рыбоводных участков ГК «Гиперион». Там она будет расти до товарного размера в течение трех лет.

Как отметил управляющий группой компаний Роман Витязев, одно из преимуществ проекта связано с его экологичностью – нерест трепанга проходит в естественных условиях практически без участия человека.

На втором этапе инициатор намерен построить на прилегающем к морю земельном участке завод по воспроизводству молоди объектов аквакультуры и переработке выращенной продукции.

Рыбоводные участки, на которых сейчас реализуется проект, находятся в пользовании ГК «Гиперион» уже несколько лет. Но инвестор не мог вести на них полноценную хозяйственную деятельность, поскольку акватория была отнесена к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). В мае этого года Министерство природных ресурсов РФ согласовало Администрации Приморья внесение изменений в региональное законодательство, согласно которым хозяйственная деятельность в сфере аквакультуры в границах региональных ООПТ разрешается. Это стало возможным благодаря усилиям Инвестиционного агентства Приморского края и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», на сопровождении которых находится проект.

«Проект реализуется в приоритетном для экономики Приморского края направлении, марикультуре, и получает всестороннюю поддержку на краевом и федеральном уровнях. На данный момент мы совместно с инвестором ведем работу по реализации второго этапа проекта», – подчеркнули в Инвестагентстве.

Отметим, на данный момент Инвестиционное агентство Приморья сопровождает 79 проектов в разных сферах: сельское хозяйство, промышленность, туризм. В 2018 году оно привлекло в экономику края 2,1 миллиарда рублей.

Досье "Дальневосточного капитала":  ГК «Гиперион» успешно занимается разведением и культивированием гидробионтов более 10 лет. В настоящее время компания производит в год около 50 тонн трепанга и 20 тонн гребешка. Соинвестор, Dalian Shangpintang, более 30 лет занимается выращиванием, а также переработкой трепанга и устрицы. Компания является лидером по объему продаж готовой продукции из трепанга, владеет собственной дистрибьютерской сетью, которая включает в себя 400 магазинов, расположенных по всему Китаю. Предприятие отличают сильная научно-техническая и производственная база, инновационные технологии воспроизводства и выращивания. Компания успешно реализует аналогичные проекты в Японии и КНДР.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аквакультура  трепанг 


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