Первые среди равных

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Июля, 15:15 |
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ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС – единственная в России факторинговая компания, которая имеет действующий официальный кредитный рейтинг. В качестве позитивных факторов агентство отметило приемлемую ликвидную позицию, отраслевую диверсификацию клиентов и дебиторов, удовлетворительное качество факторингового портфеля, а также адекватный уровень корпоративного управления.
ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС продолжает активное участие в качестве эмитента на публичном облигационном рынке. Компанией в 2018 году зарегистрирована и успешно реализуется программа выпуска коммерческих облигаций на 500 млн рублей. В мае 2019 года ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС своевременно и в полном объеме выплатила основную сумму долга по собственным коммерческим облигациям в размере 50 млн рублей, также в июле-августе 2019 года и в апреле 2020 года были размещены три выпуска облигаций суммарно на 90 млн рублей.
В июне 2020 года был размещен еще один — рекордный выпуск на 335 млн рублей со сроком обращения до 2025 года. Более того, компания планирует дебютный выпуск биржевых облигаций и листинг на биржевых площадках. Для инвесторов в среднесрочной перспективе Компания становится показательным бенчмарком факторингового рынка.
ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС ведет свою активную профессиональную деятельность на рынке с 2015 года, в числе основных направлений деятельности – финансирование поставщиков под уступку краткосрочной дебиторской задолженности с преимущественным использованием электронного документооборота, клиенты компании – успешно развивающиеся региональные производственные и торговые компании из сегмента МСБ, преимущественно на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного ФО. Согласно рейтинговому отчету, диверсификация бизнеса по объектам кредитного риска и клиентам оценивается как адекватная: индекс Херфиндаля-Хиршмана по объектам кредитного риска составил около 0,02 на 01.04.20, на 5 крупнейших клиентов приходилось по состоянию на 01.04.20 около 25% уступленной дебиторской задолженности, на крупнейшего — около 8%.
Финансовое положение компании оценивается как стабильное. Оцененные по отчетности РСБУ показатели рентабельности капитала рассматриваются как высокие (около 17% за период с 01.04.19 по 01.04.20), при этом компания ожидает постепенный рост чистой прибыли на протяжении 2020-2022 гг. как результат поступательного увеличения масштабов бизнеса. Показатели ликвидности оцениваются как адекватные – краткосрочные обязательства компании на 01.04.20 кратно покрывались ликвидными компонентами активов.
Полный релиз Эксперт РА о присвоении рейтинга
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Журнал "Дальневосточный капитал".
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