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Понедельник| 27 Июля, 15:19 |
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COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть
Короновирусы – это большое семейство вирусов, которые способны вызвать целый ряд заболеваний у людей – от острой вирусной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома, а также воспалительный процесс пищеварительного тракта.
На сайте администрации Владивостока опубликована Памятка для населения по профилактике коронавирусной инфекции.
Как защититься от заболевания, в том числе от коронавируса?
Следует соблюдать следующие правила.
Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения инфекции. Это поможет удалить вирусы. Если нет возможностипомыть руки с мылом – протирайте руки спиртосодержащими средствами или дезинфицирующими салфетками. Спирт уничтожает вирусы на поверхности кожи.
Соблюдайте расстояние и этикет. Избегайте близкого контакта с больными людьми.Соблюдайте расстояние неменее 1,5 метра. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос сгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку сразу же выбрасывайтев мусорный контейнер. Держитесь подальше отмест скопления людей.
Старайтесь поменьше пользоваться общественным транспортом, посещать массовые мероприятия и магазины. Если есть возможность дойти до нужного места пешком или доехать на своей машине – сделайте это. Избегайте трогать немытыми руками глаза, нос и рот.
Вирусы, в том числе и коронавирус, легко проникают в организм через слизистые оболочки; сведите к минимуму тактильные контакты. Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть. В качестве приветствия помашите рукой или кивните головой;
Надевайте медицинскую маскуили используйте другие подручные средства защиты. Маску надо менять каждые 2-3 часа. Нельзя использовать одноразовую маску несколько раз.
Соблюдение правил безопасности с пищевыми продуктами. Так как вирус может длительное время оставаться активным на различных поверхностях, включая продукты питания, медики рекомендуют соблюдать правила безопасности с пищевыми продуктами:
- тщательно мыть продукты питания горячей водой;
- во время приготовления пищи чаще мыть руки;
- использовать разные доски и ножи для мяса одни, для продуктов, которые не будут проходить термическую обработку (хлеб, масло,сыр и т.д.) другие.
Ведите здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами, минеральными веществами, физическую активность.
Не принимайте без врачебных показаний антибиотики, не допускайте переохлаждение организма.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!
Автор фото - Марина Божко
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