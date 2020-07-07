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COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть

Для жителей Владивостока написали правила профилактики и борьбы с коронавирусом

Короновирусы   – это  большое  семейство  вирусов, которые способны вызвать целый ряд заболеваний у людей – от острой вирусной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома, а также воспалительный процесс пищеварительного тракта.

На сайте администрации Владивостока опубликована Памятка для населения по профилактике коронавирусной инфекции.

Как защититься от заболевания, в том числе от коронавируса? 

Следует соблюдать следующие правила.

Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения инфекции. Это поможет удалить вирусы. Если нет возможностипомыть руки с мылом – протирайте  руки спиртосодержащими  средствами  или  дезинфицирующими салфетками. Спирт уничтожает вирусы на поверхности кожи.

Соблюдайте расстояние и этикет. Избегайте  близкого  контакта  с  больными  людьми.Соблюдайте расстояние неменее 1,5 метра. При  кашле  и  чихании прикрывайте  рот  и  нос сгибом  локтя или салфеткой. Использованную  салфетку  сразу  же  выбрасывайтев  мусорный контейнер.  Держитесь подальше отмест скопления людей.

Старайтесь  поменьше  пользоваться  общественным  транспортом, посещать массовые мероприятия и магазины. Если есть возможность дойти до нужного места пешком или доехать на своей машине – сделайте это. Избегайте трогать немытыми руками глаза, нос и рот. 

Вирусы, в том числе и коронавирус, легко проникают в организм через слизистые оболочки; сведите к минимуму тактильные контакты. Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть. В качестве приветствия помашите рукой или кивните головой;

Надевайте медицинскую  маскуили  используйте  другие  подручные средства защиты. Маску надо менять каждые 2-3 часа. Нельзя использовать одноразовую маску несколько раз.

Соблюдение правил безопасности с пищевыми продуктами. Так  как  вирус  может  длительное  время  оставаться  активным  на различных  поверхностях,  включая  продукты  питания,  медики  рекомендуют соблюдать правила безопасности с пищевыми продуктами:

- тщательно мыть продукты питания горячей водой;

- во время приготовления пищи чаще мыть руки;

- использовать разные доски и ножи для мяса одни, для продуктов, которые не будут проходить термическую обработку (хлеб, масло,сыр и  т.д.) другие.

Ведите здоровый образ жизни. Здоровый  образ  жизни  повышает  сопротивляемость  организма  к инфекции. Соблюдайте  здоровый  режим,  включая  полноценный  сон, потребление  пищевых  продуктов,  богатых  белками,  витаминами, минеральными  веществами, физическую  активность.

Не  принимайте  без врачебных показаний антибиотики, не допускайте переохлаждение организма.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

Автор фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: коронавирус  covid-19 


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