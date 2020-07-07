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Понедельник| 27 Июля, 15:19 |
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Корейские инвесторы присматривают еще один участок ТОР "Надеждинская" в Приморье
Территорию опережающего развития «Надеждинская» посетили представители Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке. В программу ознакомительного визита вошли осмотр площадки для проекта индустриального парка корейской компании «Эл-Эйч Корпорэйшн» и посещение предприятий-резидентов.
Первым объектом, который посетила делегация в составе заместителя Генерального консула Республики Корея во Владивостоке Ко Мун Хи, консула Республики Корея во Владивостоке по экономическим вопросам Кёнг Мин Су, помощника Генерального консула Республики Корея во Владивостоке по вопросам ТЭК и инфраструктуры Елены Абрамовой, представителей АО «КРДВ» и АНО АПИ, стала компания «Арника». Инвестор реализует проект по строительству двух заводов, не имеющих аналогов в России, – по производству витаминов, специальных кормовых ингредиентов и лекарств для животных.
Представляя проект, заместитель генерального директора ООО «Арника» Егор Аврамов сообщил: «Сейчас завершается монтаж оборудования. В течение этого года производство будет запущено в работу, начнется выпуск продукции для российского рынка и зарубежных потребителей. Что касается инфраструктуры, мы обеспечены всем необходимым для проведения пусконаладочных работ и дальнейшей работы».
Следом участники поездки на ТОР «Надеждинская» осмотрели завод «Русский минтай». Осенью текущего года предприятие, на котором в настоящее время выполняются пусконаладочные работы, приступит к выпуску филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарша брикетами и рыбных стейков. Оборудование завода от ведущих мировых производителей позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки. Отходы производства пойдут на выпуск рыбного жира и муки. Строительство рыбоперерабатывающего завода выполняется в рамках участия в государственной программе инвестиционных квот, которая позволяет инвестору, Русской Рыбопромышленной Компании, реализовать масштабные инвестиционные проекты по обновлению флота и созданию береговых мощностей.
Завершающим пунктом визита на ТОР «Надеждинская» стал осмотр новой инвестиционной площадки «Западная» общей площадью около 1100 гектаров. На одном из участков данной площадки компания «Арника» в сотрудничестве с корейскими соинвесторами приступила к строительству элеваторного комплекса на 360 тысяч тонн хранения кукурузы и сои. Еще один участок в настоящее время рассматривается под размещение инвестиционного проекта по созданию индустриального парка корейским инвестором «Эл-Эйч Корпорэйшн».
По словам заместителя директора управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») Алексея Дунаева, в настоящее время идет уточнение параметров площадки «Западная»: конкретизируются потребности инвесторов, характеристики объектов инфраструктуры и объем необходимого финансирования. Целью КРДВ является комплексное развитие территории, предусматривающее жилищное строительство, создание социальных объектов и промышленной площадки для реализации инвестиционных проектов будущих резидентов.
«Одно из направлений работы нашего Агентства связано с привлечением зарубежных инвестиций, в том числе из Республики Корея. Ряд проектов с участием корейских компаний реализуется на Дальнем Востоке и в Приморском крае. Один из успешных примеров сотрудничества является проект компании «Арика-Холдинг» по созданию агробиоэкономического кластера». Партнером российского холдинга стала компания LS Networks. Есть проекты, которые могут дать новый импульс для развития российско-корейского экономического взаимодействия. При участии КРДВ мы сейчас подбираем земельные участки для проекта компании «Эл-Эйч Корпорэйшн» (LH Corporation) по созданию индустриального парка. Порядка 50 корейских компаний проявили интерес к тому, чтобы работать в индустриальном парке в Приморье, став резидентами», - отметил представитель АНО АПИ Азамат Бабаев.
По итогам посещения ТОР «Надеждинская» заместитель Генерального консула Республики Корея во Владивостоке Ко Мун Хи выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с российской стороной.
«На ТОР «Надеждинская» действуют 66 резидентов с общим объемом инвестиций 54,3 млрд рублей и планами создать 6,7 тысячи рабочих мест. Среди них две корейские компании, которые реализуют проекты по созданию рыбоперерабатывающего предприятия и выпуску пиломатериалов и топливных гранул. К сегодняшнему дню во все реализуемые и уже запущенные проекты инвесторы вложили 13,1 млрд рублей и создали 967 рабочих мест», - рассказал Алексей Дунаев.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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