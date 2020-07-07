Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 27 Июля, 17:25 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 71.6 р.
1 EUR 83.1 р.
100 JPY 67.34 р.
10 CNY 10.2 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
27.07 |
37 пляжей признаны подходящими для купания в Приморье
27.07 |
Кредит для погашения долгов и текущих обязательств
27.07 |
Корейские инвесторы присматривают еще один участок ТОР "Надеждинская" в Приморье
27.07 |
COVID-19: Об объятиях и рукопожатиях следует пока забыть
27.07 |
Первые среди равных
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
27 Июля 2020, 16:35 | Регион сегодня |

37 пляжей признаны подходящими для купания в Приморье

Десять из общего списка находятся в столице Приморского края

С открытием купального сезона в Приморском крае начала работу краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха у воды. В настоящее время безопасными для купания граждан официально признаны 37 пляжей в пяти муниципалитетах региона.

По информации главного управления МЧС России по Приморскому краю, на сегодняшний день прошли проверку и освидетельствование на безопасность 37 пляжей. На них есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва.

Во Владивостоке:

– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);

– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);

– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);

– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань);

– пляж «Океан» (Уссурийский залив);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);

В Артеме:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж «Малая Тавайза» (бухта Муравьиная);

В Находке:

– пляж детских оздоровительных лагерей «Радуга» и «Эстер» (бухта Рифовая);

– пляж «Бухта Отрада» (бухта Отрада);

– пляж к западу от мыса Де-Ливрона в поселке Ливадия (бухта Рифовая);

– пляж поселка Авангард (бухта 2-я Прибойная);

– пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая);

– пляж «Парус» (бухта Средняя);

– пляж (бухта Стрельбище);

– пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова);

– пляж поселка Ливадия (бухта Рифовая);

– пляж баз отдыха «Лукоморье» и «Квалитет» (залив Восток);

– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова);

– комплекс семейного отдыха «Поющие пески» (бухта Петрова);

В Шкотовском районе:

– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

В Хасанском районе:

– пляж «Бухта Троицы» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);

– три пляжа в бухте Рисовая (село Андреевка);

– пляж «Золотые пески» (бухта Бойсмана);

– пляж «АЙ-СИ» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж «Центральный» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Новгородская).

Напомним, несмотря на открытие купального сезона, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. Даже на пляже необходимо продолжать соблюдать «социальную дистанцию», а по завершении купания – и масочный режим.

В то же время межведомственные группы продолжают мониторинг коллективных средств размещения туристов на предмет их соответствия санитарным требованиям. Деятельность безответственных предпринимателей будет приостановлена.

 

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги:


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика