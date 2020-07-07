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Понедельник| 27 Июля, 17:25 |
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37 пляжей признаны подходящими для купания в Приморье
С открытием купального сезона в Приморском крае начала работу краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха у воды. В настоящее время безопасными для купания граждан официально признаны 37 пляжей в пяти муниципалитетах региона.
По информации главного управления МЧС России по Приморскому краю, на сегодняшний день прошли проверку и освидетельствование на безопасность 37 пляжей. На них есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва.
Во Владивостоке:
– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);
– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);
– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);
– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);
– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);
– место массового отдыха «Пляж Солнечный» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Юбилейный» (Спортивная гавань);
– пляж «Океан» (Уссурийский залив);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив);
В Артеме:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж «Малая Тавайза» (бухта Муравьиная);
В Находке:
– пляж детских оздоровительных лагерей «Радуга» и «Эстер» (бухта Рифовая);
– пляж «Бухта Отрада» (бухта Отрада);
– пляж к западу от мыса Де-Ливрона в поселке Ливадия (бухта Рифовая);
– пляж поселка Авангард (бухта 2-я Прибойная);
– пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая);
– пляж «Парус» (бухта Средняя);
– пляж (бухта Стрельбище);
– пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова);
– пляж поселка Ливадия (бухта Рифовая);
– пляж баз отдыха «Лукоморье» и «Квалитет» (залив Восток);
– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова);
– комплекс семейного отдыха «Поющие пески» (бухта Петрова);
В Шкотовском районе:
– открытый бассейн (детский) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– открытый бассейн (для взрослых) на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
В Хасанском районе:
– пляж «Бухта Троицы» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);
– три пляжа в бухте Рисовая (село Андреевка);
– пляж «Золотые пески» (бухта Бойсмана);
– пляж «АЙ-СИ» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж «Центральный» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Новгородская).
Напомним, несмотря на открытие купального сезона, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. Даже на пляже необходимо продолжать соблюдать «социальную дистанцию», а по завершении купания – и масочный режим.
В то же время межведомственные группы продолжают мониторинг коллективных средств размещения туристов на предмет их соответствия санитарным требованиям. Деятельность безответственных предпринимателей будет приостановлена.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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