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Путин поставил задачу
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел совещание по вопросу создания Научно-образовательного центра мирового уровня во Владивостоке.
В обсуждении принял участие председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Задачу создания в России не менее 15 научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, поставил Президент РФ Владимир Путин.
Как отметил Олег Кожемяко, в Приморском крае есть для ее реализации все необходимые условия. Предполагается, что площадкой для строительства научно-образовательного центра станет Дальневосточный федеральный университет.
«Создание научно-образовательного центра – возможность получить федеральное финансирование науки по отраслям, формировать кадровый потенциал. Это огромные перспективы для молодых ученых, обучающихся в вузах в магистратуре и аспирантуре», – подчеркнул губернатор.
По словам председателя ДВО РАН Валентина Сергиенко, перспективными направлениями развития научного потенциала Приморья должны стать наука о земле, куда входит геология, и наука о жизни, к которой относится сельское хозяйство, биомедицина, медицина и другие.
Итогом совещания стало поручение Олега Кожемяко создать рабочую группу по вопросу строительства научно-образовательного центра во Владивостоке.
Досье "Дальневосточного капитала": Президент Российской Федерации Владимир Путин в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставил задачу создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, одновременно поручив Правительству Российской Федерации обеспечить включение этой задачи в разработку национального проекта в сфере науки. На создание 15 научно-образовательных центров в национальном проекте «Наука» выделено 8,6 миллиарда рублей.
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