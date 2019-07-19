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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 00:08 |
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Остров Русский ждет глобальное благоустройство
Олег Кожемяко проверил ход подготовки павильона Приморья на "Улице Дальнего Востока". Традиционная выставка "Улица Дальнего Востока" в пятый раз продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал регионов на набережной бухты Аякс в дни Восточного экономического форума.
Увидеть достижения субъектов все желающие смогут уже 8 сентября. Свои возможности продемонстрирует и Приморский край – установка павильона идет по графику. Ход работ на объекте проверил Губернатор Приморья Олег Кожемяко в понедельник, 26 августа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
На юбилейном форуме Приморье представит совершенно новый павильон, в форме морской раковины, основная тема которого «Приморье – центр притяжения». Экспозиция расскажет о результатах работы по созданию в регионе нового качества жизни: условий для работы и ведения бизнеса, комфортной инфраструктуры, познакомит посетителей с перспективными проектами, которые изменят облик столицы Дальнего Востока в ближайшие несколько лет.
В настоящее время уже завершаются строительные работы, остается часть отделки. После этого начнется монтаж экранов и завоз основной экспозиции. Планируется, что павильон будет полностью готов уже 31 августа.
Посмотрел, как ведутся работы на «Улице Дальнего Востока», а также устанавливаются внутренние экспозиции в основных корпусах проведения деловой программы Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
По его словам, новый павильон соответствует всем необходимым требованиям для того, чтобы продемонстрировать все особенности региона.
«В этом году павильон Приморья очень объемный, вместительный, с хорошей видовой площадкой, где можно побеседовать и провести переговоры. Экспозиция позволяет знакомиться с тем потенциалом, который представляет край – развитие экономики, социальной сферы, новую концепцию острова Русский, дорожное строительство, в то числе тех мостов, которые нужны и важны для Владивостока. Все это будет интересно и участникам форума, и жителям Приморья. Рассчитываю, что юбилейный форум пройдет на высоком уровне, а сейчас край делает все, чтобы павильон занял достойное место на площадке ВЭФ», – отметил Олег Кожемяко.
Для гостей и участников форума приготовили интересную интерактивную экспозицию. Одним из главных экспонатов станет инвестиционная карта Приморского края. На ней отмечены значимые стартовавшие и реализуемые проекты и производства. Выбрав любое из предприятий на тач-панели, гости смогут познакомиться с ним подробнее, а также узнают о количестве создаваемых рабочих мест и открытых вакансиях.
Для тех, кто задумается о собственном бизнесе в Приморье будет работать стойка центра «Мой бизнес», где консультанты Инвестиционного агентства Приморского края и Центра поддержки предпринимательства расскажут о действующих в регионе мерах поддержки. А воспользовавшись интерактивной тач-панелью, любой желающий сможет оставить «заявку» на открытие бизнеса. После форума с ним свяжутся специалисты, которые помогут реализовать проект - начиная от разработки бизнес-плана, заканчивая подбором помещения или земельного участка для запуска производства.
Особое внимание уделяется презентации туристического потенциала региона. В павильоне участники и гости форума смогут совершить путешествие по Приморью на воздушном шаре. Идея будет реализована с помощью VR-технологий, которые помогут переместиться в самые популярные места отдыха – на пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан, национальный парк «Земля леопарда». Рядом будут работать специалисты Туристско-информационного центра Приморского края, которые помогут сразу же спланировать поездки в понравившиеся места. Отдельно будет представлен Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» – один из якорных туристско-рекреационных кластеров края.
Впервые на ВЭФ в павильоне Приморского края будет представлена концепция развития острова Русский. Островную часть столицы Дальнего Востока ждет масштабная программа благоустройства: появится инфраструктура для комфортных занятий спортом и отдыха, а с материком свяжет новый мост через остров Елена.
Также жители и гости Владивостока смогут подробно познакомиться с проектом по созданию музейно-выставочного и театрального комплекса во Владивостоке, который реализуется фондом «Национальное культурное наследие». Экспозиция будет включать макет комплекса и видеопрезентацию проекта. Отдохнуть гости смогут на панорамной террасе на крыше павильона, с которой открывается великолепный вид на Улицу Дальнего Востока и бухту Аякс.
В этом году наглядно оценить возможности Приморья жители и гости смогут 8 сентября. За день до этого, 7 сентября, на выставку посмотрят организованные группы, в рамках «Социального дня» Восточного экономического форума.
Глава региона добавил, что рассматривается возможность сделать павильон многофункциональным и использовать его не только в рамках Восточного экономического форума, но и в другое время.
«Я считаю правильным, затратив средства на строительство объекта, использовать его и в дальнейшем. Проведем опрос среди студентов, узнаем, что им важнее, чтобы было здесь – интернет-кафе, библиотека или зона для общения. Переформатируем под их потребность и, возможно, отдадим в аренду, или для какой-то молодежной организации, чтобы он приносил пользу», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно согласно Указу Президента России Владимира Путина. Основная тема ВЭФ в 2019 году – Национальная программа развития Дальнего Востока.
«Развитие российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей – наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба», – подчеркнул глава государства в своем приветствии к участникам форума.
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