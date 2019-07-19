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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 00:08 |
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Экспресс-биржа труда пройдет во Владивостоке
На встречу с работодателями приглашают безработных без квалификации, находящихся в трудной жизненной ситуации и желающих найти работу в максимально короткие сроки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как пояснили в департаменте труда и социального развития края, основная задача проекта «Экспресс-биржа труда» – поддержать самых нуждающихся в заработке соискателей и упростить регламентацию процесса трудоустройства.
«На встречу с работодателями мы приглашаем всех, кому срочно необходимо устроиться на работу. В списке заявленных вакансий: администратор, горничная, штукатур, разнорабочий и другие», – рассказывают специалисты центра.
Напомним, мероприятия в рамках проекта «Экспресс-биржа труда» стартовали в Приморье с 2018 года. Пилотными территориями реализации проекта стали Владивосток и Уссурийск. А с этого года список муниципалитетов, участвующих в проекте, пополнили Артем и Находка.
Вниманию участников! Мероприятие пройдет 27 августа с 10.00 до 12.00 в конференц-зале Приморского центра занятости по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.
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