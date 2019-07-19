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Первый в истории виртуальный матч VR-го пройдет во Владивостоке

Международный турнир по игре в го пройдет в дни ВЭФ-2019 во Владивостоке

В сентябре в рамках спортивной программы Восточного экономического форума во Владивостоке состоится ежегодный международный турнир по игре в го

Его участниками станут 68 гостей из России, Китая, Республики Корея, Индии и Японии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Среди делегатов и почетных гостей турнира – руководители корейских ассоциаций го, а также члены бизнес-клуба го Индии, котрые впервые приедут в Россию для участия в соревновании. Помимо классических соревнований почетные гости турнира протестируют VR-го, проведя первый в истории виртуальный матч.

В перерывах между партиями кубка игроки и бизнесмены из регионов ДФО проведут мастер-классы по знакомству с принципами стратегии го, а члены оргкомитета – генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков и CEO Polymetal International Виталий Несис – запустят часы обратного отсчета к старту 41 чемпионата мира по игре го, который пройдет во Владивостоке в 2020 году.

В первом в истории матче в VR планируют также сыграть губернатор Магаданской области Сергей Носов, директор Корейской федерации бадук Пак Гил Ван и вице-президент Корейской ассоциации бадук Хан Санг Ёл.

В товарищеском матче бизнесменов Россия - Азия примут участие президент TM Marine Ким Дэвук (Республика Корея), СЕО Wonil Co Ли Хёк (Республика Корея), СЕО Xylo Impex Ядав Маной Кумар (Индия), генеральный директор Хуа-Жэнь Инвест Ли Сяоян (КНР), председатель правления Торгово-промышленной компании Цзинья У Цзиньцюань (КНР), управляющий директор Wainam Corporation Томохиро Араки (Япония), СЕО Toride Harmony Service Масаюки Исида (Япония) и другие.

В составе сборной России в турнире примут участие лучшие игроки Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).

«Приморская команда сформирована из 15 лучших игроков региона, а в командном зачете будут участвовать трое. Изо всех сил будем стараться победить. Я считаю, что для дальневосточных регионов крайне важна популяризация игры го», - рассказал вице-президент Федерации го Приморского края Алексей Хованец.

Всего в турнире, который организуют компании «Росгеология» и «Полиметалл», зарегистрировано 68 участников из России, Китая, Республики Корея, Индии и Японии. Мероприятие включено не только в спортивную программу ВЭФ, но и  календарный план Министерства спорта России.

Напомним, Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Одним из самых ярких его проектов вновь станет «Улица Дальнего Востока», где все регионы Дальневосточного федерального округа представят в специальных павильонах на Университетской набережной свои достижения. Планируется, что 7 сентября выставку смогут посетить организованные группы ветеранов, школьников, студентов, люди с ограниченными возможностями здоровья. 8 сентября вход на «Улицу Дальнего Востока» будет свободным для всех желающих. К форуму готовится большая культурная и спортивная программа.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ВЭФ-2019  Владивосток 


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