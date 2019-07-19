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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 00:08 |
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Первый в истории виртуальный матч VR-го пройдет во Владивостоке
В сентябре в рамках спортивной программы Восточного экономического форума во Владивостоке состоится ежегодный международный турнир по игре в го
Его участниками станут 68 гостей из России, Китая, Республики Корея, Индии и Японии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Среди делегатов и почетных гостей турнира – руководители корейских ассоциаций го, а также члены бизнес-клуба го Индии, котрые впервые приедут в Россию для участия в соревновании. Помимо классических соревнований почетные гости турнира протестируют VR-го, проведя первый в истории виртуальный матч.
В перерывах между партиями кубка игроки и бизнесмены из регионов ДФО проведут мастер-классы по знакомству с принципами стратегии го, а члены оргкомитета – генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков и CEO Polymetal International Виталий Несис – запустят часы обратного отсчета к старту 41 чемпионата мира по игре го, который пройдет во Владивостоке в 2020 году.
В первом в истории матче в VR планируют также сыграть губернатор Магаданской области Сергей Носов, директор Корейской федерации бадук Пак Гил Ван и вице-президент Корейской ассоциации бадук Хан Санг Ёл.
В товарищеском матче бизнесменов Россия - Азия примут участие президент TM Marine Ким Дэвук (Республика Корея), СЕО Wonil Co Ли Хёк (Республика Корея), СЕО Xylo Impex Ядав Маной Кумар (Индия), генеральный директор Хуа-Жэнь Инвест Ли Сяоян (КНР), председатель правления Торгово-промышленной компании Цзинья У Цзиньцюань (КНР), управляющий директор Wainam Corporation Томохиро Араки (Япония), СЕО Toride Harmony Service Масаюки Исида (Япония) и другие.
В составе сборной России в турнире примут участие лучшие игроки Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).
«Приморская команда сформирована из 15 лучших игроков региона, а в командном зачете будут участвовать трое. Изо всех сил будем стараться победить. Я считаю, что для дальневосточных регионов крайне важна популяризация игры го», - рассказал вице-президент Федерации го Приморского края Алексей Хованец.
Всего в турнире, который организуют компании «Росгеология» и «Полиметалл», зарегистрировано 68 участников из России, Китая, Республики Корея, Индии и Японии. Мероприятие включено не только в спортивную программу ВЭФ, но и календарный план Министерства спорта России.
Напомним, Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Одним из самых ярких его проектов вновь станет «Улица Дальнего Востока», где все регионы Дальневосточного федерального округа представят в специальных павильонах на Университетской набережной свои достижения. Планируется, что 7 сентября выставку смогут посетить организованные группы ветеранов, школьников, студентов, люди с ограниченными возможностями здоровья. 8 сентября вход на «Улицу Дальнего Востока» будет свободным для всех желающих. К форуму готовится большая культурная и спортивная программа.
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