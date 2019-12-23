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Во Владивостоке одновременно на шести площадках запустят новогодний фейерверк
Полюбоваться новогодним фейерверком во Владивостоке в этом году можно будет сразу с шести точек. Салют по традиции украсит небо над городом в 22:00, завершив праздничные гуляния.
Впервые к привычным местам, где можно было увидеть фейерверк – центральной площади Владивостока, Русскому острову и поселку Трудовое – добавится еще три точки. Красочные залпы озарят также небо над стадионом школы № 50 (ул. Олега Кошевого, 26), а также в селе Береговое и на острове Попова.
Напомним, 31 декабря во Владивостоке на центральной площади города развернутся новогодние гулянья. Для гостей мероприятия в преддверии праздника подготовлена насыщенная программа, которая включает в себя яркие номера творческих коллективов, песни, танцы и многое другое.
Фото из архива
Журнал "Дальневосточный капитал"
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