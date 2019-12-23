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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Января, 16:43 |
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Только 4% жителей Дальнего Востока полностью устраивает получаемая зарплата
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, говорят ли они с начальством про повышение зарплаты, и что из этого выходит. Опрос проводился в конце декабря 2019 г. среди свыше 5 тыс. российских соискателей.
74% работающих соискателей в России, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы.
Более половины респондентов (58%) заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. Среди жителей Дальнего Востока это процент ниже – 48%. Доля женщин на пять пунктов ниже, чем доля мужчин, которым доводилось беседовать с начальством по этому поводу (55% против 60%). Стоить отметить, что больше всего респондентов, которые обсуждали повышение заработной платы, наблюдалось среди жителей Хабаровского края - 68% - это самый высокий показатель среди регионов России.
В подавляющем большинстве случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели (77%). В 7% случаев инициатива исходила от руководства, в остальных 17% случаев инициатива была обоюдной. Наиболее «инициативными» в этом плане соискателями являются представители производственной сферы (85%).
Самым распространенным аргументом в разговоре являлся упор на то, что работник добился определённых успехов в работе (57%), причём мужчины прибегают к этому аргументу чаще, чем женщины (60% против 53%). Также чаще всего этот аргумент используют представители топ-менеджмента (72%), маркетинга и PR (65%) и IT-сферы (65%). На втором месте среди аргументов — повышение квалификации и приобретение новых навыков (37%). На третьем — то, что на момент разговора повышения зарплаты уже давно не было (36%). Аргумент про то, что работнику предложили работу в другой компании за бОльшие деньги, использовали лишь 13% соискателей.
Результаты опроса показали, что положительного решения об увеличении заработной платы добились лишь 42% от всех участников и 28% среди жителей Дальнего востока. Каждый третий соискатель, добившийся повышения зарплаты, остался доволен тем финальной суммой (34%). 55% лишь частично были удовлетворены прибавкой к зарплате, остальные 11% посчитали, что повышение оказалось существенно ниже их ожиданий. Чаще всего полностью довольными прибавкой оставались представители HR-сферы (55%).
Почти половина соискателей (49%) считает, что руководство должно повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от их успехов, 37% указали, что повышение должно происходить один раз в год.
Досье "Дальневостого капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
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