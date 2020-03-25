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В Приморье в самую перспективную территорию вложат свыше 20,7 млрд рублей
Утвержден план комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень Приморского края
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение от 23 апреля 2020 г. № 1122-р об утверждении плана комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень Приморского края.
Большой Камень – один из важнейших центров экономического развития на Дальнем Востоке. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в городе реализуется стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект по строительству судостроительного комплекса «Звезда» - первой в России верфи крупнотоннажного судостроения.
В целях поддержки строительства верфи в городе уже создана ТОР «Большой Камень», возводится жилье для сотрудников судостроительного комплекса. Резидентами ТОР завершено строительство высокотехнологичного производственного предприятия по переработке минтая и иных видов рыб, завода по производству винто-рулевых колонок, реализуются проекты по созданию прибрежного логистического комплекса и сухого дока, зернового терминала, заводов по производству бетона, готовых металлических изделий и металлопроката, в сервисных отраслях ведется строительство гостиничного комплекса, предприятия общественного питания.
С начала реализации проектов создано свыше 5,6 тысяч рабочих мест, всего до 2024 года планируется создать свыше 15,3 тысяч рабочих мест.
По прогнозам администрации городского округа Большой Камень, благодаря привлечению кадров на предприятия с учетом членов их семей численность населения города увеличится с 39 до 53 тысяч человек.
Утвержденный план направлен на повышение привлекательности города для его жителей, приезжающих специалистов и членов их семей, бизнеса, а также синхронизации сроков развития инфраструктуры города со строящейся инфраструктурой ТОР «Большой Камень», включая инфраструктурное обеспечение жилых домов, возводимых для сотрудников судостроительного комплекса.
Планом предусматривается реализация 101 мероприятия по территориальному планированию города, реализации мер по привлечению частных инвестиций и развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению и развитию городской инфраструктуры в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры и благоустройства, жилья, транспортной инфраструктуры, развитию инфраструктуры ТОР «Большой Камень».
До 2025 года план предусматривает строительство 14 новых социальных объектов: детской городской поликлиники, ФАПа в микрорайоне Южная Лифляндия, двух школ на 1150 мест, детского сада и детского образовательного центра, культурного центра, двух физкультурно-оздоровительных комплекса и трех спортивных площадок, сооружений для развития парусного спорта, также будет построен центр профподготовки для ССК «Звезда». Будет обеспечена реконструкция лечебного корпуса №1 медико-санитарной части ФМБА России с закупкой 5 машин скорой помощи, школы № 44, дворца культуры «Звезда», стадиона «Южный» и здания МАУ «Спортивный комплекс», осуществлено материально-техническое обеспечение учреждений образования, культуры, спортивных объектов.
В целях создания комфортной городской среды план предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города, строительство полигона ТКО с созданием производств по их переработке и рекультивацию городской свалки, строительство парка культуры и Народного сквера, благоустройство существующих скверов и парков, а также дворовых территорий. Предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья. В целях развития транспортной инфраструктуры план предусматривает строительство 8 новых участков автомобильных дорог и реконструкцию 6 участков действующих автомобильных дорог, которые обеспечат комфортную связь между микрорайонами города и площадками ТОР «Большой Камень», а также транзитную систему города. Планируется обновить автобусный парк и реконструировать пассажирский пирс.
На финансирование мероприятий плана в 2020-2025 гг. планируется направить свыше 20,7 млрд рублей, включая средства федерального бюджета в объеме 8,61 млрд рублей, средства консолидированного бюджета Приморского края в объеме 8,77 млрд рублей. Свыше 3,32 млрд рублей будет привлечено за счет внебюджетных источников.
Большой Камень стал третьим по счету городом на Дальнем Востоке, мероприятия по развитию которых утверждены на федеральном уровне и имеют общегосударственное значение.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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