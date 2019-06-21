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Пятница| 28 Июня, 20:07 |
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Во Владивостоке всем желающим раскроют секреты "Армии"
Военно-технический форум «Армия-2019» пройдет с 28 по 30 июня одновременно в трех муниципалитетах Приморья: во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. Все желающие могут посетить мероприятия бесплатно, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в краевом департаменте внутренней политики, ссылаясь на организаторов форума, мероприятия проводятся для популяризации военной службы в России, а также патриотического воспитания молодежи.
«Недавно в крае прошел фестиваль “Найди себя”, участие в котором приняли сотни приморцев. Подобные площадки вызывают большой интерес у аудитории и лучше всего демонстрируют высокий уровень подготовки наших военнослужащих, мощь вооружения», – отметили в ведомстве.
Во Владивостоке представлено свыше 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, техника береговых войск, снаряжение сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы.
Основной площадкой форума стал 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. На обозрение выставили пусковые установки подвижных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», танк Т-72Б3, боевые машины пехоты, зенитно-ракетный комплекс «Оса», реактивные системы залпового огня, армейский снегоход, унифицированный наземный модуль помех «Красуха-С4», многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы «Инфауна», мобильные средства радиотехнического контроля, подвижные комплексы врачебной помощи, комплексы разведки, общевойсковые комплекты разминирования и станции связи. Всего – более 20 единиц техники и около 100 образцов различных комплексов, систем и оборудования.
Впервые для гостей форума представлены современный береговой ракетный комплекс «Бастион», корвет «Громкий» и армейский снегоход А-1.
Время свободного посещения форума на 33-м причале с 28 по 30 июня – с 10.00 до 18.00. Для прохода на КПП 33-го причала нужно предъявить паспорт.
Время работы площадок форума в Уссурийске на парашютодроме гарнизона Барановского: 28 и 29 июня – с 9.00 до 15.00, 30 июня – с 9.00 до 13.00
В Уссурийске мероприятия пройдут на парашютодроме гарнизона Барановского. Здесь представлена экспозиция вооружения и военной техники, пройдет показ работы комплекса наземных станций противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а бойцы 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады устроят показательные выступления с элементами рукопашного боя.
29 июня с 10.00 зрителей ждет «боевое» представление разведывательного батальона, после чего стартует концерт с участием творческого коллектива 60-й отдельной мотострелковой бригады, музыкальных и вокальных групп Уссурийского городского округа. На третий день форума гостей ожидают показательные выступления 305-й артиллерийской бригады, 35-го инженерно-саперного полка и концерты с участием оркестра Дома офицеров Российской армии.
Выставка в Артеме на аэродроме «Центральная Угловая» будет работать с 28 по 30 июня с 11.00 до 15.00
Время работы площадок форума: 28 и 29 июня – с 9.00 до 15.00, 30 июня – с 9.00 до 13.00.
В Артеме на аэродроме «Центральная Угловая» покажут образцы современной авиационной техники армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. На авиабазе разместят боевые самолеты Су-34, Су-30М2, Су-35С, МиГ-31БМ, Ил-38, вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-8АМТШ, радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны С-400, комплексы «Панцирь-С».
Выставка будет работать с 28 по 30 июня с 11.00 до 15.00.
Научно-деловая программа форума получит практическую реализацию еще на двух площадках – в Дальневосточном федеральном университете и в Доме офицеров флота, где пройдут научные конференции и круглые столы.
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