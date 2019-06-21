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Во Владивостоке до 1 августа продолжится сбор предложений по благоустройству территорий
Во Владивостоке готовятся к проведению голосования за общественные территории, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Оно пройдет уже ближайшей осенью. По этому поводу городское управление градостроительства и архитектуры объявило сбор предложений среди горожан. Жители Владивостока могут рассказать о своих пожеланиях по благоустройству общественных пространств или представить свои дизайн-проекты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
В настоящее время городским управлением градостроительства и архитектуры сформирован список общественных территорий, которые возможно благоустроить по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды. В него попали 75 пространств, находящихся во всех районах города. Среди них – парки, скверы, лесные массивы и другие зоны города, подходящие для благоустройства.
«Мы приглашаем всех желающих оставить свои пожелания по благоустройству территорий. Поступившие предложения будут рассмотрены общественной комиссией. В результате она определит территории, которые вынесут на рейтинговое голосование горожан», - рассказали в управлении градостроительства и архитектуры.
Прием предложений по благоустройству продлится до 1 августа. Их можно направлять в управление градостроительства и архитектуры на бумажном носителе по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 704, либо на электронную почту [email protected].
Напомним, что благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году были отремонтированы Пушкинский сквер, территория около Дворца детского творчества и общественный туалет на Спортивной набережной.
В планах на 2019 год – капитальный ремонт сквера Невельского, благоустройство общественной территории на Енисейской, 23 и Детского парка на Черемуховой.
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