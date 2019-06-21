|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 28 Июня, 19:19 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2019
28.06 |В Приморье возобновили подачу горячей воды жителям Большого Камня
28.06 |Во Владивостоке соберутся всемирно известные эксперты в области управления интернетом
28.06 |Во Владивостоке Золотой мост станет участником праздничного события
28.06 |Во Владивостоке до 1 августа продолжится сбор предложений по благоустройству территорий
28.06 |Во Владивостоке всем желающим раскроют секреты "Армии"
21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
28 Июня 2019, 13:03 | Регион сегодня |
Во Владивостоке Золотой мост станет участником праздничного события
Флот яхт из более 60 участников украсит бухту Золотой Рог яркими разноцветными парусами
29 июня во Владивостоке пройдет Парусная гонка из-под Золотого моста, посвященная празднованию Дня города. Старт гонки будет дан в 12.00 напротив набережной Цесаревича. Яхты пройдут Токаревский маяк и выйдут в Амурский залив, финиш запланирован у яхт-клуба "Семь футов" в бухте Фёдорова.
Гонка проходит в рамках Чемпионата г.Владивостока для крейсерских яхт всех классов, который идет 29 и 30 июня, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в яхт-клубе "Семь футов".
Фото яхт-клуба "Семь футов"
Теги: Владивосток день города
Loading...
Новости раздела
- В Приморье возобновили подачу горячей воды жителям Большого Камня
- Во Владивостоке соберутся всемирно известные эксперты в области управления интернетом
- Во Владивостоке Золотой мост станет участником праздничного события
- Во Владивостоке до 1 августа продолжится сбор предложений по благоустройству территорий
- Во Владивостоке всем желающим раскроют секреты "Армии"
- ННК празднует день города: фотозона, мини-АЗС и фирменные хот-доги на центральной площади
- В Приморье автолюбителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу
- 500 миллионов рублей вложат в выращивание трепанга в Приморье
- Первый "Фарватер" помог подросткам и взрослым услышать друг друга
- Охотничьи хозяйства вносят свой вклад в сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.