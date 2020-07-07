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Победители и лауреаты "Живой тайги"—2020 встретятся на Школе экологической журналистики в следующем году

В связи с продолжающейся угрозой заражения COVID-19 и ограничением проведения массовых мероприятий, Оргкомитет XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2020 принял решение перенести церемонию вручения наград и Школу экологической журналистики для победителей и лауреатов конкурса на следующий год.

Таким образом, 2021 год станет самым богатым на «Женьшени» «Живой тайги». Потому что призы на встрече в Приморье в следующем году получат победители сразу двух конкурсов: лучшие экологические журналисты из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, признанные победителями XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»—2020, а также победители XV конкурса, который начался 5 июня 2020 года, сразу после подведения итогов предыдущего, и сейчас в самом разгаре.

Не исключено, что кто-то сможет «удвоить» свои результаты. А сегодняшние «Надежды «Живой тайги» смогут к своему маленькому прелестному призу с одной светящейся ягодкой, прибавить и более мощные «Женьшени» победителей, с гроздью «созревших» плодов. Шанс победить есть у всех: и у тех, кто давно в теме, и кто впервые занялся природоохранной журналистикой. Главное, уже сейчас встречаться со специалистами охраны природы, готовить публикации, снимать сюжеты, которые соответствуют номинациям конкурса «Живая тайга»:

· «Сохранение амурского тигра»

· «Лес для жизни»

· «Зеленый пояс Амура»

· «Земля заповедная»,

· «Страна дикого лосося»

· «Личность в охране природы»

· «Всемирный год журавля».

Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» с 2006 года проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке. Его учредителями являются WWF России и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока, мероприятия конкурса организует Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».

За 14 лет проведения конкурса «Живая тайга» на суд жюри поступило 3485 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 943 участников. Порядка 650 победителей, лауреатов и экспертов уже были участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга», а новому «призыву» — победителям и лауреатам 2020 и 2021 гг. это ещё предстоит.

О датах проведения в 2021 году Школы экологической журналистики «Живая тайга» и церемонии вручения наград будет сообщено дополнительно.

© Марина Божко / экологический пресс-клуб «Последняя среда». Символический «Женьшень» — приз победителям конкурса «Живая тайга»

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
Теги: экология  последняя среда  СМИ  Живая тайга 


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