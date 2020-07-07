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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Июля, 13:56 |
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Во Владивостоке выросли цены на жилье в престижном жилом комплексе
Новое жилье, под влиянием «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых для молодежных семей, продолжает дорожать для всех остальных
Как сообщил информационно-аналитический ресурс «Башни-111», с 27 июля на всех строящихся во Владивостоке в районе ул. Нейбута, 17 зданиях жилого комплекса «Фрегат-2» цены на квартиры повышены, что связано с увеличением строительной готовности объектов.
В настоящее время первые три монолитно-каркасных 25-этажных дома комфорт-класса из десяти уже сданы. А в 2022 году предполагается завершить строительство последних зданий.
В настоящее время студия 27,7 кв. метров в этом жилом комплексе предлагается за 2 659 200 рублей, 1-комнатная квартира 33,4 кв. метров - 3 206 400, 2-комнатная 56,6 кв. метров - 4 811 000, 3-комнатная 87,5 метров - 8 429 300. Предлагаются такие же квартиры и с окончательной отделкой, но дороже.
Фото Vl.ru
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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