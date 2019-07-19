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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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В Приморье обновляется список затопленных дорог
В муниципалитетах Приморского края ведется работа по устранению последствий сильных дождей, идущих уже вторые сутки. По состоянию на 10.00 28 августа некоторые участки дорог размыты, восстановление проезда по ним будет начато после спада воды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Проезд по временному мосту через реку Лобога в районе поселка Смоляниново Шкотовского района открыт для всех видов транспорта.
Нет проезда на 32-м километре дороги Владивосток–Артем и в районе поселка Рыбак. Ведутся восстановительные работы.
В Хасанском районе сохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через поселок Посьет.
В Партизанском районе нет проезда на дорогах: Новолитовск–Васильевка, Шкотово–Партизанск (на 74-м километре) и Екатериновка–Новая Сила.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.
В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы. Восстановлен проезд на дороге Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава, ведется восстановление земполотна.
В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка.
В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.
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