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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:13 |
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В Приморье размывает новые участки основных дорог
По состоянию на 17.00 28 августа восстановлен проезд на дороге Владивосток–Артем на трех участках. Сотрудники Примавтодора продолжают очистку кюветов, водопропускных труб и дорожного полотна, подсыпают обочины, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Также восстановлен проезд на трех участках дороги Шкотово–Партизанск. Из-за переливов воды ограничен проезд к бухте Лазурная, дежурит пост ГИБДД.
В Хасанском районе нет проезда в села Береговое и на дороге Барабаш–Приморское. Cохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через поселок Посьет.
В Партизанском районе восстановлен проезд на дороге Новолитовск–Васильевка. Нет проезда на дороге Бровничи–Тигровый, ограничен на дороге Екатериновка–Новая Сила.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. Есть объезд.
В Октябрьском районе нет проезда для большегрузного транспорта в поселок Липовцы. Восстановлен проезд на дороге Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава, ведется восстановление земполотна.
В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селам Комиссарово и Мельгуновка.
В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.
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