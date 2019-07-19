|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 29 Августа, 07:18 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Лучшее, что "Сделано в Якутии", покажут посетителям "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ
На выставке «Улица Дальнего Востока», которая будет проходить с 3 по 8 сентября в рамках V Восточного экономического форума, Республика Саха (Якутия) откроет павильон «Сделано в Якутии». Организатор выставки – Фонд Росконгресс.
Павильон Якутии будет выполнен в форме овала. На его фасадах будут изображены орнаменты и символы народов Якутии, олицетворяющие красоту, самобытность и яркость республики. Внутри павильона будут представлены инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на территории региона. Для каждого из них разработан индивидуальный интерактивный стенд. Среди проектов – строительство моста через реку Лена, создание современного речного флота для внутренних водных путей (АО «Жатайская судоверфь») и другие. Помимо этого, будет организована выставка продукции резидентов первого на Дальнем Востоке IТ-парка.
Другим акцентом экспозиции станет продвижение эксклюзивных туристских брендов. В VR-зоне павильона гости смогут совершить виртуальное путешествие по самому большому региону страны, посмотреть виды на реку Лена и посетить фестиваль «Зима начинается с Якутии».
Кроме того, посетителям предложат познакомиться с лучшими образцами народно-художественных промыслов из мамонтовой кости, являющимися эксклюзивным брендом Якутии. Также гостей ждет сюрприз – розыгрыш настоящих якутских бриллиантов, в котором сможет принять участие абсолютно каждый посетитель павильона.
Создатели экспозиции уверены, что павильон Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока – 2019» позволит привлечь в регион новых инвесторов и увеличить поток туристов.
С 3 по 6 сентября увидеть экспозицию Якутии смогут гости и участники ВЭФ, 7 сентября на выставке запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, а 8 сентября она будет открыта для всех желающих.
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Лучшее, что "Сделано в Якутии", покажут посетителям "Улицы Дальнего Востока" на ВЭФ
- В Приморье размывает новые участки основных дорог
- Наплыв северокорейских шхун на заповедное Приморье продолжается
- В Приморье обновляется список затопленных дорог
- Экспресс-биржа труда пройдет во Владивостоке
- Туристический проект "Владивосток +" планируют запустить в Японии
- Остров Русский тонет за неделю до начала ВЭФ
- Первый в истории виртуальный матч VR-го пройдет во Владивостоке
- Остров Русский ждет глобальное благоустройство
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.