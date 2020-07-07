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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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28 Августа 2020, 16:37 | Регион сегодня |
Города-побратимы Сан-Диего и Владивосток отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны
Генконсул США во Владивостоке Кришок поблагодарил народных дипломатов из Калифорнии и Приморья за их усилия по сохранению памяти об общей победе
28 августа oрганизации городов-побратимов Сан-Диего и Владивостока отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, проведя телемост, в котором принял участие и Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок.
«Союзнические отношении между нашими странами в годы Второй мировой – прочная основа для развития добрососедских отношений между народами США и России сегодня», - подчеркнул Луис Кришок. Он также тепло поздравил, поблагодарил и пожелал здоровья ветеранам войны, которые были приглашены на телемост в качестве почётных гостей.
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