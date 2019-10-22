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Любители и профессиональные исполнители аргентинского танго покажут "El pulso del tango" во Владивостоке
Любители и профессиональные исполнители аргентинского танго из России и Аргентины, а также люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению расскажут трогательную историю слепой цветочницы и уличного танцора.
Социальный проект "Шаг из темноты" стал победителем конкурса президентских грантов и реализуется с декабря 2018 года. Люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению (слабовидящие и тотально слепые) обучаются аргентинскому танго, а приобретенные умения и навыки продемонстрируют на концерте, наряду с любителями и профессионалами.
Танго - это универсальный невербальный язык общения для людей всех возрастов, национальностей, сословий, в нем нет ограничений и ошибок. Атмосферу любви, красоты, света, глубоких чувств и страстей, веселья, радости, нежности и уюта - всё, что необходимо человеческой душе для ощущения счастья, можно найти в танго. Концерт-спектакль - это красивая история о бескорыстных делах, добрых отношениях и, конечно, про экстравагантное, манящее и завораживающее танго!
В концерте принимают участие профессиональный танцевальный дуэт Юлия Зуева (Санкт -Петербург) и Эзекуэль Мендоза (EZEQUIEL MENDOZA, Аргентина).
Досье "Дальневосточного капитала": Изекель Мендоза учился танго у следующих мастеров: Грасиела Гонсалес, Нито и Эльба, Милена Плебс, Мигель Анхель Зотто, Мариано Чичо Фрумболи, Рикардо Викейра, Рикардо Барриос, Карлос Риварола, Мария Инес Богадо, Себастьян Арсе и Мариана Монтес, Ариадна Навейра и Фернандо Санчес, Себастьян Ахавал и Роксана Суарес, Гильермо Баррионуево и Мариела Саметбанд, Марсело Варела и Аналия Вега, Аврора Любис, Соледад Кантарини и Диего Перес и других великих мастеров танго. Он преподаватель и танцор аргентинского фольклора с 10-летним опытом преподавания основных аргентинских танцев, таких как chacarera, zamba, gato и т.д. Преподавал классы танго и фольклора в Аргентине, Польше, Франции и Мексике, является создателем и организатором Милонга Бьен Пулента (Санта-Фе, Аргентина), в 2006, 2007 и 2008 годах участвовал в балете EL REENCUENTRO, из Монтес де Ока (Аргентина), в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах создал и поставил балет «Фольклор» и «Танго Уэлас де ми Пуэбло» из Монтес де Ока (Аргентина), в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах участвовал в балете Tango BERRETIN из Монтес-де-Ока, Аргентина,в 2017 году танцевал и преподавал на разных милонгах Аргентины в провинциях Санта-Фе, Кордова и Энтре-Риос, в 2017 году занял второе место в чемпионате Танго де Венадо Туэрто (Санта-Фе, Аргентина), в 2018 году принимал участие в телевизионной программе «La hora del Tango», посвященной «великим учителям милонгерас» Грасиеле Гонсалес, Корине Де Ла Роса и Элине Ролдан, которая транслировалась по общественному телевидению Аргентины, в 2018 году занял второе место в категориях Tango, Vals и Milonga в предварительных Marcos Juárez (Кордова, Аргентина) и второе место в категориях Tango и Milonga предварительного Villa Constitución (Санта-Фе, Аргентина), в 2019 году сопровождал Сильвию Тоскано на регулярных занятиях по танго в Академии национальных танго (Буэнос-Айрес, Аргентина), в 2019 году был координатором и учителем практики BuenosMuchachos (Буэнос-Айрес, Аргентина), в 2019 году был чемпионом в категории Милонга и занял второе место в категории Танго в предварительном Санта-Фе (Аргентина).
Также зрители познакомятся с творчеством клуба TANGOHOUSE, театра танца «Созвездие улыбок», театра танца BESSO DEL FUEGO, танцевального клуба «Зук Владивосток».
Концерт-спектакль El pulso del tango состоится 30 ноября в 17:00 в большом зале Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15)
Билеты в кассах филармонии.Журнал "Дальневосточный капитал".
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