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Среда| 29 Января, 15:52 |
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80 классов в 28 школах Приморья закрыли на карантин
Так, только во Владивостоке на карантине оказались 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях. Это школы №9, 16, 26, 28, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 73, 82, а также гимназия №2.
Как уточнили в министерстве здравоохранения Приморья, массовые вспышки гриппа и ОРВИ – характерное явление для января каждого года. Происходящее связывают с тем, что ребята возвращаются с зимних каникул. Многие проводят праздничное время преимущественно дома, мало бывают на улице, кто-то уезжает семьей в жаркие страны. Как следствие, требуется время для акклиматизации. В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание.
Напомним, на сайте Правительства Приморья опубликована памятка по борьбе с гриппом, в которой эксперты подробно рассказывают, как могут выглядеть симптомы гриппа, что делать, если заболел человек в вашем окружении, и какие существуют меры профилактики простудных заболеваний.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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