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29 Января 2020, 12:29 | Регион сегодня
Вплоть до уголовного: За скрутку пробега у автомобилей планируют ввести наказание
Физлиц предлагается наказывать на 300 тысяч, юрлиц — на 1 млн рублей. Для Приморья эта новость актуальнее, чем для многих других регионов
Скорректированные данные, по данным экспертов, имеют от 10% до 30% автомобилей с пробегом.
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин. Для физлиц размер штрафа может составить 300 тысяч рублей, для юрлиц — 1 млн рублей, сообщает газета «Известия».
По данным ассоциации, скорректированные данные по пробегу имеют от 10% до 30% автомобилей от общего автопарка в 50 млн машин. В Госдуме этот вопрос могут обсудить уже в феврале, заявил замглавы комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Депутат отметил, что поддерживает введение даже более сурового наказания, вплоть до уголовного.
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