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29 Января 2020, 15:13 | Регион сегодня |

В Приморье для аптек установили пониженную налоговую ставку

В Приморском крае 436 представителей бизнеса осуществляют свою деятельность по розничной торговле лекарственными средствами

Розничные продавцы лекарственных средств смогут воспользоваться льготами при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН) в 2020 году. Ставка для этой категории будет уменьшена до 1%. Соответствующий закон, инициированный Правительством Приморья, принят на юбилейном заседании Законодательно Собрания края в среду, 29 января. 

По словам министра экономического развития Приморья Натальи Набойченко, закон позволит аптекам безболезненно перейти с единого налога на вмененный доход (ЕНДВ) на упрощенную систему налогообложения (УСН) в 2020 году.  

«Правительством Приморья для стимулирования предпринимателей региона в сфере розничной торговли лекарственными препаратами в аптеках, подготовлен документ, предусматривающий установление пониженной ставки – 1% на 2020 год при применении УСН в случае, если объектом налогообложения являются доходы. Необходимость введения данной меры связана с тем, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2020 года вводится запрет на применение ЕНВД и патентной системы налогообложения предпринимателями, которые осуществляют продажу лекарств подлежащих обязательной маркировке», – пояснила она.

Как отмечает министр, данная категория предпринимателей стала третьей, которую затронула отмена ЕНДВ, наряду с обувью и одеждой из меха, которые обязательно должны быть промаркированы контрольными знаками. Однако убытки при переходе на иной режим могут понести именно аптеки – по текущих ставкам их расходы увеличатся в 2,5 раза.

«Поэтому сейчас мы считаем важным создать комфортные условия при переходе предпринимателей на альтернативные режимы налогообложения. В Приморье 436 представителей бизнеса осуществляют свою деятельность по розничной торговле лекарственными средствами. Из них 68% применяют ЕНВД – это 298 субъектов. Учитывая социальную значимость работы по обеспечению населения лекарственными средствами на всей территории региона, Правительством региона была сформирована рабочая группа, которая включила в себя наше ведомство, министерство финансов, уполномоченного по защите прав предпринимателей, фармацевтов, бизнес и других заинтересованных. Как итог – законопроект, который будет способствовать ведению предпринимательской деятельности в Приморье, снижению социальной напряженности, вызванной отменой ЕНВД, и позволит сохранить обеспеченность жителей края лекарствами, в том числе в отдаленных районах», – отметила она.

Депутаты одобрили документ сразу в трех чтениях.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморья)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: налоги  аптеки  УСН 


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