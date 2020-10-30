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Требования к безопасной перевалке угля в портах России предлагают ввести экологи
Превалка угля в российских портах должна проводиться с учетом требований экологической безопасности. Более того, они должны стать новым национальным стандартом, который был бы закреплен на законодательном уровне. Этот тезис стал главным на круглом столе, который состоялся в Торгово-промышленной палате РФ 28 января. По мнению участников мероприятия, приморский «Терминал Астафьева» является хорошим примером компании, где учитывают и строго следуют правилам экологической безопасности.
Предложение закрепить понятие «экологически безопасная перевалка угля» прозвучало от федеральных экологических экспертов. Кроме того, очень важно определить обязательный набор наилучших доступных технологий для этого в зависимости от грузооборота стивидоров.
По словам первого заместителя председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александра Закондырина, на данный момент в России не разработан единый понятийный аппарат, что именно считать экологически безопасной перевалкой угля, и формально стивидоры не обязаны внедрять какие-то конкретные технологии, перегружая уголь. Пользуясь отсутствием чётких норм, многие стивидорные компании принимают минимальные меры для уменьшения пыления грузов – и нет оснований вменить им законом более ответственный подход к экологии.
«Мы предлагаем внести поправку в федеральное законодательство и дать определение «экологически безопасная перевалка угля» - это совокупность технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям (НДТ)», - сказал Александр Закондырин.
Как говорят российские экологи, набор наилучших доступных технологий должен быть дифференцированным и зависеть от трёх факторов: объёма грузооборота, типа терминала и близости жилых домов. При этом терминалы, перегружающие менее 1 миллиона тонн угля в год будут обязаны применять один набор технологий, терминалы с оборотом от 1 до 10 миллиона тонн - другой, а стивидоры с оборотом свыше 10 миллионов тонн – самый обширный. Также эксперты считают важным актуализировать существующий российский справочник по НДТ.
«Наиболее дискуссионный вопрос - это определение механизма подтверждения соблюдения обязанности по экологически безопасной перевалке: либо это будет обязательная сертификация, либо государственная экологическая экспертиза, иные механизмы», - добавила исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова.
Социально ответственные стивидоры уже начали системно внедрять программы модернизации оборудования, не дожидаясь, когда их к этому обяжет закон. Приморский край в этом смысле подаёт пример все стране. Начиная с 2017 года, стивидорные компании региона закупили спецтехнику и средства пылезащиты на сумму более 2,4 миллиарда рублей, такие цифры привела в своём выступлении сенатор РФ от Приморья Людмила Талабаева.
«Инициатива своевременная и логичная. Крупнейшие стивидорные компании региона активно применяют наилучшие доступные технологии и смогут исполнить новые обязательные требования по экологически безопасной перевалке угля. Вопрос защиты прав жителей и заботы об экологии для нас всех первоочередной», - отметила она.
Пальму первенства в заботе об экологии удерживает «Терминал Астафьева», работающий на причалах Находки.
«Экологическая безопасность - приоритет нашей работы. «Терминал Астафьева» системно занимается внедрением наилучших доступных технологий и введение обязательных требований применение НДТ не станет для нас проблемой», - сказал генеральный директор компании Руслан Кондратов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 20 января «Терминал Астафьева» подписал «Зелёную декларацию» с крупной российской общественной экологической организацией «Зелёный Патруль». Этот шаг означает курс стивидорной компании на полную открытость для общественного контроля, и в первую очередь речь идёт о внедрении экологических новаций. В «Терминале Астафьева» уже работают 20 пылеподавляющих установок, пылесборная машина Centurion, действует закрытый конвейер. Предприятие по всему периметру закрыто пылезащитными экранами высотой от 21 до 23-ти метров, что является рекордом среди всех портов Находки. В 2020 году компания начала строительство полностью закрытой площадки перевалки угля на причале. Главным её элементом станет навес высотой 39 метров, его возведение должно завершиться в этом году. Московские экологи высоко оценили усилия команды Руслана Кондратова и поставили «Терминал Астафьева» в пример остальным стивидорам.
«Введение обязательных требований применения НДТ позволит навести порядок в этой отрасли. Наша задача – взять на общественный контроль программу модернизации и план для природоохранных мероприятий на период до 2025 года», - так высказался на заседании Торгово-промышленной палаты заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, незадолго до этого побывавший в Приморье.
Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев по итогам обсуждения сообщил, что ТПП РФ планирует в течении недели направить письма в профильные федеральные органы государственной власти и Федеральное собрание РФ.
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