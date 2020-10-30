Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 30 Января, 08:34 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 76.25 р.
1 EUR 92.3 р.
100 JPY 72.88 р.
10 CNY 11.8 р.
Тема номера
Лес рубят - квоты летят
свежий номер
Дальневосточный капитал № 06, 2020

Регион сегодня
29.01 |
Требования к безопасной перевалке угля в портах России предлагают ввести экологи
28.01 |
Модернизация оборудования на Хабаровском НПЗ завершится до конца недели
28.01 |
ННК-Приморнефтепродукт: поставки топлива на АЗС компании идут в штатном режиме
23.01 |
Родителям на заметку: школьников предупредили о изменении места акции за Навального
03.01 |
В интересах клиентов: Группа ННК провела зачистку резервуаров, минимизировав неудобства
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 16:46
Нацпроекты определяют рост Ускорение развития дальневосточных регионов, повышение в них уровня жизни населения и качества среды обитания опираются на задачи, определенные национальными проектами.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 15:42
Иностранные инвесторы: все ли планы в силе? Приморский край твердо намерен конкурировать за иностранные инвестиции. Индия, Китай, Корея, Япония реализуют масштабные проекты в регионе
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 14:36
Снятие ограничений в Приморье открыло доступ к полноценному летнему отдыху Официальное открытие туристического сезона в этом году на территории Приморского края состоялось в середине июля. Коронавирус "своровал" у населения почти два месяца солнца и моря. Но после снятия ограничительных мер базы отдыха в Приморье захлестнули нескончаемые потоки гостей, уставших от карантинного периода. Туристы в регион приезжали со всей России.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 13:40
Приморские грани "Дальневосточного гектара" Участки земли по федеральной программе "Дальневосточный гектар" в свое пользование, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), к началу октября получили уже свыше 85,5 тысяч человек. В целом желающим освоить пустоши было предоставлено около 60 тысяч га, что сопоставимо с размерами таких крупных городов, как Самара или Новосибирск.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 10:10
Местные авиамаршруты: взлет точно по расписанию В Приморском крае в последние годы активно развивается внутреннее авиационное сообщение
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Января 2021, 16:19 | Регион сегодня

Требования к безопасной перевалке угля в портах России предлагают ввести экологи

На круглом столе в Торгово-промышленной палате РФ отметили приморский "Терминал Астафьева" как положительный пример в отрасли

Превалка угля в российских портах должна проводиться с учетом требований экологической безопасности. Более того, они должны стать новым национальным стандартом, который был бы закреплен на законодательном уровне. Этот тезис стал главным на круглом столе, который состоялся в Торгово-промышленной палате РФ 28 января.  По мнению участников мероприятия, приморский «Терминал Астафьева» является хорошим примером компании, где учитывают и строго следуют правилам экологической безопасности.

Предложение закрепить понятие «экологически безопасная перевалка угля» прозвучало  от федеральных экологических экспертов. Кроме того, очень важно определить обязательный набор наилучших доступных технологий для этого в зависимости от грузооборота стивидоров.

По словам первого заместителя председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александра Закондырина, на данный момент в России не разработан единый понятийный аппарат, что именно считать экологически безопасной перевалкой угля, и формально стивидоры не обязаны внедрять какие-то конкретные технологии, перегружая уголь. Пользуясь отсутствием чётких норм, многие стивидорные компании принимают минимальные меры для уменьшения пыления грузов – и нет оснований вменить им законом более ответственный подход к экологии.

«Мы предлагаем внести поправку в федеральное законодательство и дать определение «экологически безопасная перевалка угля» - это совокупность технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям (НДТ)», - сказал Александр Закондырин.

Как говорят российские экологи, набор наилучших доступных технологий должен быть дифференцированным и зависеть от трёх факторов: объёма грузооборота, типа терминала и близости жилых домов. При этом терминалы, перегружающие менее 1 миллиона тонн угля в год будут обязаны применять один набор технологий, терминалы с оборотом от 1 до 10 миллиона тонн - другой, а стивидоры с оборотом свыше 10 миллионов тонн – самый обширный. Также эксперты считают важным актуализировать существующий российский справочник по НДТ.

«Наиболее дискуссионный вопрос - это определение механизма подтверждения соблюдения обязанности по экологически безопасной перевалке: либо это будет обязательная сертификация, либо государственная экологическая экспертиза, иные механизмы», - добавила исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова.

Социально ответственные стивидоры уже начали системно внедрять программы модернизации оборудования, не дожидаясь, когда их к этому обяжет закон. Приморский край в этом смысле подаёт пример все стране. Начиная с 2017 года, стивидорные компании региона закупили спецтехнику и средства пылезащиты на сумму более 2,4 миллиарда рублей, такие цифры привела в своём выступлении сенатор РФ от Приморья Людмила Талабаева.

«Инициатива своевременная и логичная. Крупнейшие стивидорные компании региона активно применяют наилучшие доступные технологии и смогут исполнить новые обязательные требования по экологически безопасной перевалке угля. Вопрос защиты прав жителей и заботы об экологии для нас всех первоочередной», - отметила она.

Пальму первенства в заботе об экологии удерживает «Терминал Астафьева», работающий на причалах Находки.

«Экологическая безопасность - приоритет нашей работы. «Терминал Астафьева» системно занимается внедрением наилучших доступных технологий и введение обязательных требований применение НДТ не станет для нас проблемой», - сказал генеральный директор компании Руслан Кондратов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 20 января «Терминал Астафьева» подписал «Зелёную декларацию» с крупной российской общественной экологической организацией «Зелёный Патруль». Этот шаг означает курс стивидорной компании на полную открытость для общественного контроля, и в первую очередь речь идёт о внедрении экологических новаций. В «Терминале Астафьева» уже работают 20 пылеподавляющих установок, пылесборная машина Centurion, действует закрытый конвейер. Предприятие по всему периметру закрыто пылезащитными экранами высотой от 21 до 23-ти метров, что является рекордом среди всех портов Находки. В 2020 году компания начала строительство полностью закрытой площадки перевалки угля на причале. Главным её элементом станет навес высотой 39 метров, его возведение должно завершиться в этом году. Московские экологи высоко оценили усилия команды Руслана Кондратова и поставили «Терминал Астафьева» в пример остальным стивидорам.

«Введение обязательных требований применения НДТ позволит навести порядок в этой отрасли. Наша задача – взять на общественный контроль программу модернизации и план для природоохранных мероприятий на период до 2025 года», - так высказался на заседании Торгово-промышленной палаты заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, незадолго до этого побывавший в Приморье.

Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев по итогам обсуждения сообщил, что ТПП РФ планирует в течении недели направить письма в профильные федеральные органы государственной власти и Федеральное собрание РФ.

Теги: безопасно  стивидоры  экология  перевалка угля  Терминал Астафьева 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
30 Октября 2020, 12:30
Сельское хозяйство: между потерями и обретениями Среди перспективных отраслей экономики края сельское хозяйство более десяти лет занимает ведущие позиции по объемам привлеченных инвестиций. Итогом такой активности стали появившиеся в регионе новые производства, которые позволили увеличить объемы продуктов питания, выпускаемых приморскими предприятиями, и в целом повысить показатели обеспеченности Приморского края собственной продукцией.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:53
Инвестиции чувствуют перспективы Благоприятный инвестиционный климат Дальнего Востока открывает широкие возможности отечественному бизнесу найти для себя новые сферы приложения капитала. Особенно это заметно на территориях, где введены льготные режимы экономической деятельности, позволяющие форсировать создание новых предприятий, производств, объектов новой инфраструктуры, жилья. О том, каковы сегодня перспективы выполнения инвестиционных соглашений резидентами ТОР и СПВ, рассказывает директор Ассоциация резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток Денис ГАРИН:
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 11:00
Артем принимает вызов На глазах город Артем Приморского края становится все более комфортным для жизни. Есть видимые для глаз перемены - ведется комплексное благоустройство, строятся парки; и есть менее заметные, - во многом изменились отношения местной власти и бизнеса. О том, на каких принципах они строятся, как город содействует привлечению инвестиций, мы говорим с Вячеславом Квоном, главой Артемовского городского округа.
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:20
Энергетика Приморья: этапы развития Новые энергообъекты должны обеспечить возросшие потребности бизнеса и решить проблему надежности
статьи раздела
Проект ДК
30 Октября 2020, 09:00
Лесопромышленный комплекс: переработка выходит на первый план Инвестиционные проекты в отрасли поддержаны на федеральном и региональном уровне
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика