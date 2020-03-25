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В Приморье названа дата снижения пика заболевания COVID-19
Губернатор Олег Кожемяко поручил Правительству Приморья и главам муниципалитетов разработать план поэтапного снятия ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19. Об этом шла речь на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом в среду, 29 апреля.
По словам главы региона, определить алгоритм действий по «перезагрузке» экономики Приморья после 11 мая необходимо уже сейчас.
«Благодаря принятым ограничительным мерам мы можем добиться снижение пика заболевания к 11 мая. В связи с этим нужно приступить к их ослаблению, но при том, что масочный режим будем сохранять», – обозначил Олег Кожемяко.
Губернатор поручил Правительству Приморья вместе с руководителями муниципалитетов вместе с мерами поддержки предпринимателей приступить к разработке программы выхода из кризиса, учитывая складывающуюся ситуацию. Главам на местах предстоит подготовить список предприятий, в отношении которых возможно послабление ограничительного режима, и предоставить его к 11 мая в Правительство региона.
«При этом работу компаний, например, магазина, предприятия, если они не стояли на налоговом учете, если не соблюдаются санитарные меры, масочный режим, будем ограничивать – закон позволяет это делать до 90 дней», – заявил Олег Кожемяко.
Напомним, Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал"
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