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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Апреля 2020, 17:07 | Регион сегодня
Бизнес Приморья приносит соболезнования семье Виктора Марченко
24 апреля ушёл из жизни Виктор Васильевич Марченко – известный дальневосточный предприниматель, основатель холдинга "Зеленые листья"
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Виктор Васильевич пользовался заслуженным авторитетом и высоким уважением. С благодарностью вспоминаем его вклад в развитие клуба, полезные советы, умение ценить общение.
Приносим искренние соболезнования супруге Марине Александровне Марченко, детям, родным и близким.
Мы скорбим вместе с вами.
С уважением, И.А Бабич, Ассоциация взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги».
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: некролог соболезнования
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