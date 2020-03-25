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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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29 Мая 2020, 17:02 | Регион сегодня
День пограничника отметили в Дальневосточном морском заповеднике
В День пограничника, директор Дальневосточного морского заповедника Николай Якушевский рассказал об эффективности взаимодействия охраны заповедника с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
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