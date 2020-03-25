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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Олег Кожемяко в Инстаграме рассказал друзьям о ситуации с коронавирусом
Послабления режима повышенной готовности и открытие новых организаций и мест отдыха в Приморье анонсировал Губернатор края Олег Кожемяко на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 29 июня, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
Как отметил глава региона, текущая эпидемиологическая обстановка позволяет продолжить смягчение режима ограничений.
«На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки», – заявил он.
Олег Кожемяко также назвал условия, при которых регион сможет перейти к очередному этапу снятия COVID-ограничений.
«В течение последующих четырех дней при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости мы перейдем к этапу, когда можно будет работать фитнес-залам, предприятиям большей площади торговли – до 800 квадратных метров. И в последующую неделю, после 6 июля, при сохранении эпидситуации и уменьшении числа заболевших, – к третьему этапу. Чтобы 15 июля нам можно было приступить к полноценному оздоровительному отдыху детей и на летних пришкольных площадках, и в оздоровительных лагерях. К этому времени также будут открыты предприятия общественного питания, магазины большей площади, торговые центры. Заработают и туристические базы для приема гостей», – заявил он.
Глава региона подчеркнул, что на всех последующих этапах по-прежнему обязательно соблюдение мер безопасности: ношение масок, перчаток, а «социальная дистанция» в местах скопления людей.
«Нельзя допустить новые вспышки заболевания. Важно беречь себя и своих близких», – обратился к приморцам Олег Кожемяко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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