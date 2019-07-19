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Президента РФ пригласили посмотреть первую экспозицию музея "Владивостокская крепость"
Гости Восточного экономического форума смогут одними из первых посетить федеральный музей «Владивостокская крепость», где к открытию форума заработает первая экспозиция. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал Министр культуры РФ Владимир Мединский.
Глава Минкультуры России рассказал главе государства о музеях, которые будут открыты в ближайшее время, среди которых федеральный музей «Владивостокская крепость», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«С удовольствием приглашаем Вас в рамках экономического форума во Владивостоке [ВЭФ] туда зайти, будет открыта уже первая экспозиция. Это вообще первый федеральный музей, который за Уралом появится. Кстати, мы думаем о его расширении. Может быть, сделать идею более глобальной, чтобы был не просто музей «Владивостокская крепость», а вообще музей освоения Дальнего Востока и истории Дальнего Востока. Для этого есть соответствующие предпосылки, соответствующие предложения мы Вам направим», - сказал Владимир Мединский.
Идею о создании на базе Владивостокской крепости федерального музея-заповедника по севастопольскому образцу глава государства одобрил в конце прошлого года.
Владивостокская крепость - уникальный фортификационный объект, включающий более 800 фортов и ДЗОТов, который в свое врем превратил Владивосток в неприступную крепость. Объектом долго не занимались, но в конце 2018 года Минкультуры России выступило с предложением создать на базе крепости федеральный музей-заповедник, в который войдет музейный центр с постоянной экспозицией и исторические объекты.
Среди других амбициозных задач глава Минкультуры России назвал создание к 2023 году больших музейных выставочных площадок во Владивостоке, Кузбассе, Севастополе и Калининграде.
Журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума
Фото: Kremlin.ru
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