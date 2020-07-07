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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Июля, 09:51 |
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Во всем виноват COVID-19: Приморье потеряло 5 миллиардов рублей
Дополнительные средства предусмотрят на выплаты безработным, аграриям и другие социально значимые направления. Корректировки в главный финансовый документ края представила председатель Правительства Приморья Вера Щербина в среду, 29 июля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
По ее словам, вносимые корректировки в региональный бюджет прежде всего связаны с эпидемией коронавируса – уменьшаются налоговые поступления в бюджет, увеличиваются расходы на борьбу с инфекцией и меры поддержки, оказываемые бизнесу и гражданам.
«Изменения вызваны меняющейся ситуацией. По-прежнему продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они оцениваются в примерно 6,2 миллиарда рублей по консолидированному бюджету. Из них около 1 миллиарда рублей теряют органы местного самоуправления. Более 5 миллиардов – реальные потери краевого бюджета», – отмечает Вера Щербина.
По уточненной оценке, общий объем доходов в 2020 году уменьшается на 1,221 миллиарда рублей и составит 142,8 миллиарда рублей. При этом благодаря дополнительной финансовой помощи из федерального центра поступления в краевую казну увеличены на 3,4 миллиарда рублей.
Объем налоговых и неналоговых поступлений, наоборот, сокращается на 4,6 миллиарда рублей. Это обусловлено экономической ситуацией, связанной с COVID-19 и принятыми федеральными и региональными мерами поддержки бизнеса в части снижения налоговых ставок.
Общий объем расходов увеличивается на 2,61 миллиарда рублей и составит 168,5 миллиарда. По словам Веры Щербина, средства направлены, прежде всего, на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и снижение потерь экономики края от проводимых ограничительных мероприятий.
«Львиная доля этих расходов увеличивается за счет переданных федеральных средств», – добавила председатель Правительства Приморья.
Наибольшее финансирование направлено на увеличение объемов дотации на сбалансированность бюджетов муниципалитетов в связи с выпадающими доходами из-за коронавируса.
Министерство здравоохранения Приморья дополнительно получит 641 миллион рублей, министерство транспорта – 741 миллион рублей.
Одна из крупных статей расходов – меры соцподдержки населения, ощутивших на себе последствия эпидемии. Министерству труда и социальной политики Приморского края дополнительно направят 872 миллиона рублей.
«Это связано с предоставлением социальных выплат безработным и другими мероприятиями, которые проводятся в условиях COVID по данному этому направлению», – сказала замглавы региона.
Министерству сельского хозяйства направят еще 860 миллионов рублей на субсидирование сельхозпроизводителей и агропромышленного комплекса.
Увеличен объем резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на мероприятия, связанные с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
«Таким образом, вы видите, что изменения касаются серьезного блока вопросов: социальной, медицинской и других актуальных сфер», – обратилась к депутатам Вера Щербина.
Корректировки в краевой бюджет были приняты депутатами сразу в трех чтениях.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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