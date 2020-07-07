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Среда| 29 Июля, 18:59 |
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Во Владивостоке на центральной дороге ночью приступят к асфальтированию
Сегодня ночью рабочие завершат асфальтирование на проспекте 100-летия Владивостока
На проспекте 100-летия Владивостока, от остановки общественного транспорта «Постышева» до «Парк Победы», силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ведётся восстановительный ремонт дороги. Завершить его планируется уже предстоящей ночью.
Минувшей ночью во время объезда по контролю за ходом ремонта и содержания дорог данный участок посетил глава Владивостока Олег Гуменюк. Он поручил специалистам максимально быстро провести работы на главной городской магистрали и после их окончания обновить разметку.
«Две ночи занял восстановительный ремонт дорожного полотна по направлению в центр города. Столько же уйдёт на ремонт участка в противоположном направлении, работы завершатся уже завтра», - доложил исполняющий обязанности руководителя городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.
Специалисты добавили, что процесс на участке идет по графику: в первую ночь рабочие готовили дорожные карты, а следующей ночью приступают к асфальтированию. Пока погодные условия позволяют не затягивать с ремонтом и проводить его в максимально сжатые сроки.
Евгений Кулешов (фото)
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