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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 21:03 |
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Мэр Владивостока взял под личный контроль главную туристическую достопримечательность
Новая благоустроенная площадка с освещением, лавочками, урнами, камерами наблюдения, открытой зоной Wi-Fi, цивилизованной парковкой и местом для туристических автобусов – вот только часть планов мэрии Владивостока по преображению территории в районе Токаревского маяка. Эти работы уже ведутся совместно с местным бизнесом.
Даже в будний день, как только позволяет погода, на Токаревском маяке многолюдно. Туристы, в том числе иностранные, а также горожане в любое время года посещают одну из красивейших видовых Владивостока – пляж в районе Токаревского маяка. Навести порядок на общественных территориях, в том числе здесь, поручил глава города.
«Благоустройство не должно обойти стороной ни одно из городских мест отдыха, – подчеркнул Олег Гуменюк. – Владивосток должен стать удобным для жизни и запоминаться туристам, как приятный европейский город у моря. Что касается Токаревского маяка, то здесь нужна комплексная реконструкция. Отдых в таком уникальном месте должен быть комфортным, а сама территория - ухоженной. Это работа не одного года, но начало уже положено».
Первые изменения на территории Токаревского маяка не заставили себя ждать. Коса, ведущей к маяку, сегодня свободна от автотранспорта – теперь это место для пеших прогулок. На асфальтированной площадке исчезли ларьки, появилось освещение. Эти изменения поддержал и предприниматель, который арендует здесь прибрежную полосу.
«Стараемся с каждым годом повышать уровень своих услуг, оборудовать пляж. Также учитываем требования администрации по улучшению. Мы встречались со специалистами мэрии, здесь на месте обсуждали ряд моментов, как благоустроить территорию, чтобы всем гостям было удобно и комфортно тут отдыхать. Когда потребовалось для дальнейшего благоустройства освободить площадку от торговых павильонов, мы сразу их убрали, ведь здесь необходимо комплексное благоустройство. Первые улучшения уже видны. Мы готовы продолжать работать с администрацией в этом направлении и дальше», – рассказал генеральный директор ООО «Прибой» Валерий Гуня.
Благоустройство территории в районе Токаревского маяка подразумевает несколько этапов. В дальнейшем там планируют поставить лавочки, расширить площадку, оборудовать стоянку и разворотное транспортное кольцо. Следующим этапом запланирована реконструкция подъездных путей с созданием пешеходных дорожек. Все эти работы проходят под личным контролем главы Владивостока Олега Гуменюка.
Анастасия Котлярова (фото)
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