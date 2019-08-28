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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 22:17 |
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ННК - официальный топливный партнер ВЭФ
В ее состав входит сеть одноименных АЗС, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ), который после проведенной масштабной модернизации можно по праву назвать одним из самых высокотехнологичных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, а также развитая сеть нефтебаз и крупные морские терминалы.
Сеть автозаправочных станций ННК с ярким логотипом-солнцем насчитывает около 300 АЗС, обеспечивающих автомобилистов Дальнего Востока высококачественными нефтепродуктами, в том числе, в отдаленных и малонаселенных районах ДФО. Бензин поступает с ХНПЗ, что позволяет компании осуществлять контроль по всему пути его следования: пока топливо добирается от нефтеперерабатывающего завода до бензобаков автомобилей, для проверки его качества проводится около 80 лабораторных анализов. Это достаточно затратное, но необходимое для гарантии качества топливных продуктов мероприятие.
«Для нас большая честь и ответственность стать топливным партнером такого статусного международного мероприятия. Несомненно, это послужит дополнительным стимулом для дальнейшей планомерной работы по развитию сети наших АЗС и повышения качества оказываемых услуг» - прокомментировали в Группе компаний ННК.
Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его основными темами станут экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе. Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги с Индием, Китаем, Японией, Республикой Корея и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Среди участников мероприятия заявлены Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Группа компаний ННК – вертикально-интегрированный холдинг, предприятия которого расположены в 8 регионах Российской Федерации. Основные виды деятельности - поиск, разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов, в том числе, через собственную сеть АЗС в Дальневосточном федеральном округе. С момента образования в 2013 году Группа успешно укрепляла позиции на нефтегазовом рынке страны и сегодня по праву входит в десятку крупнейших компаний России по объему запасов нефти.
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