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Будет только хуже: Владелец автошколы о новых правилах приема экзамена на вождение

Если сейчас по всей стране и в Приморье есть очереди на экзамен, то потом они будут еще больше

Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса

 


 

Я работал руководителем среднего звена в госструктуре на железной дороге, и предлагаемые более высокие должности мне были неинтересны. Занявшись предпринимательством, я понял, что смогу реализовать себя именно здесь и избавлюсь от бумаготворчества. Оказалось, что без бумаг никуда не денешься, но, по крайней мере, смог проявить свои способности.

Думаю, что не каждый может быть предпринимателем. Есть люди, которые эффективно реализуют себя на государственной службе, а есть - которые отлично проявляют себя в бизнесе. И не всегда возможно совершить ротацию из одного качества в другое.

Амбиции, наверное, тоже еще играют роль. А в моем случае сразу совпало несколько факторов: возраст - 35 лет, физическое здоровье, имеющиеся опыт и знания, плюс желание это все реализовать. В результате получился предприниматель, который перед вами сидит.

АНИК

Я долго шел к тому, чтобы выстроить существующую систему преподавания. Плюс, являясь по натуре человеком любопытным и любознательным, очень много читал, изучал передовой отечественный и зарубежный опыт преподавания вождения, в том числе, в Европе, США и Южной Корее. Близко познакомился с методикой преподавания доктора наук, автора методики контраварийного вождения Цыганкова Эрнеста Сергеевича. Сам у него проходил тренинги, изучал, как на них организованы занятия, какова мотивация, уровень знаний преподавателей, и во многом применил эти методы в автошколе.

Основное отличие АНИКа от других автошкол в том, что у нас применяется авторский метод обучения вождению в группе. Поэтому от разных преподавателей начинающий водитель может научиться разным нюансам вождения, также есть возможность на тренажерах потренироваться по ключевым навыкам вождения, плюс, у нас разработан особый подход к преподаванию теории.

Идеальная автошкола

Да, в нашей автошколе есть еще некоторые недостатки, но мы умеем решать сложные задачи, находить выход из разных непростых ситуаций. Понимаете, для меня не пустой звук слово «школа». Раньше у нас была и общеобразовательная школа, поэтому я достаточно глубоко погрузился в образовательный процесс и хорошо понимаю, как он должен быть выстроен.

Большинство автошкол в России в целом и в Приморье в частности - это не школы, а курсы. Есть курсы «имени Ивановича», «имени Петровича», «имени Семеновича», то есть сколько инструкторов, столько курсов, и на них по-разному идет обучение. В итоге возникает конфликт между тем, что человек слышит в классе, и тем, что он слышит от инструктора на вождении.

Высший пилотаж в обучении - ровный уровень преподавания и сервиса, независимо от того, к какому преподавателю или мастеру по обучению вождению человек бы ни пришел. Единая терминология. Одни объяснения. Одинаково высокий результат на выходе - это и есть ШКОЛА.

По моему мнению, таким требованиям во Владивостоке соответствует от силы 5-6 автошкол, - процентов 15 от общего количества.

Секрет обучения

Традиционно считается, что чем больше ученик находится за рулем, тем быстрее он научится водить. На самом деле - как подтверждает и мой опыт, и практика известных автотренеров, - это не совсем так.

Обучение управлению автомобилем - сложный процесс, особенно с механической коробкой передач. Учащемуся требуется научиться уверенному пользованию различными рычагами, совершая асинхронные движения ногами и руками. Эти движения не свойственны природе человека. Ими управляет не спинной мозг, не мышцы, а головной мозг. Поэтому несколько домашних упражнений на координацию дадут гораздо больше для уверенного манипулирования органами управления автомобилем, чем вождение непосредственно в автомобиле.

Мы всегда стремились идти в ногу со временем, использовали передовые методы обучения, специальное программное обеспечение для повышения сервиса и доступности нашей услуги. И сейчас мы стараемся не отставать и где-то даже опережаем немного спрос на современные методы обучения. Одна из последних методических новинок - занятия по теории в форме вебинара. Это один из элементов нашего проекта - «Автошкола в кармане». Планируем все взаимодействие ученика с автошколой максимально перенести в онлайн.

Тренажеры

Я могу с уверенностью сказать, что такой тренажерной подготовки (не путать с тренажерным классом), как у нас, нет больше ни во Владивостоке, ни в Приморье, ни в Российской Федерации и за ее пределами!

Причем сам тренажер предельно простой, по сути - это набор железяк. Самое ценное здесь - это методика обучения, позволяющая ученикам, выйдя из тренажерного класса на автодром, сесть в автомобиль и начать самостоятельно движение без участия инструктора.

Никто из моих коллег, даже при помощи самых современных тренажеров, не смог этого добиться. Поэтому тренажерная подготовка - это наша «фишка», достаточно серьезная. Даже инструкторы, приходя к нам устраиваться на работу, обязательно ее проходят и нередко потом говорят о том, что много нового для себя узнали.

 


 

Преподаватели

Прием на работу в АНИК многоступенчатый: личное собеседование, стажировка и итоговая аттестация после нее. Обучение на этом не заканчивается, мы ежемесячно проводим подведение итогов работы за месяц, также один месяц в году мы выделяем под интенсивную учебу, так называемый «зимний семестр».

Помимо определенного уровня знаний сотрудники в АНИК подбираются и по складу характера. Мастерами обучения вождению у нас, в основном, работают флегматики. Они более спокойно воспринимают ошибки учеников, что очень важно в экстремальных ситуациях, возникающих на дороге. В то же время преподаватели по теории, как правило, более эмоциональны, что помогает им эффективнее доносить нужную информацию до аудитории.

Мы стараемся не брать на работу людей, работавших в других автошколах, потому что у нас по- особому выстроен учебный процесс. А человека, привыкшего учить по своим лекалам, переучить практически невозможно.

Новые правила

Мы с руководителями автошкол из других регионов России обсуждали, как отразятся новые правила приема экзамена на вождение, и пришли к выводу, что будет только хуже. Организация экзамена усложнится, и он еще больше растянется по времени. Если сейчас по всей стране есть очереди на экзамен, то потом они будут еще больше.

К сожалению, приходится констатировать факт, что новые программы обучения и правила приема экзамена не повысили качество обучения и не снизили уровень аварийности среди выпускников автошкол. Статистика говорит о том, что количество ДТП в пересчете на число новичков-водителей увеличилось, причем значительно, на 30-40 процентов. Также на сегодняшний день процент сдачи экзаменов в целом по стране снизился по сравнению с 2009 годом примерно в два раза.

Общественная деятельность

Не каждый бизнесмен может заниматься общественной деятельностью. Для кого-то это возможность попиариться, и стать депутатом, например. И такие организации живут недолго. Для кого-то это возможность решения проблем профессионального сообщества, которые, в том числе и конкурентам, лучше решать сообща. Наша Ассоциация автошкол - именно этот случай.

Общественная организация - это социальный лифт, инструмент, с помощью которого можно на региональный и федеральный уровень выносить мнение специалистов. И я вижу, что он работает. К примеру, 17 октября, в рамках выставки «Дорога‑2019» в Екатеринбурге, на круглом столе, организованном Национальным союзом автошкол, была возможность донести наше мнение о новом порядке приема экзаменов в ГИБДД до первых лиц в руководстве ГИБДД РФ, курирующих экзаменационную деятельность.

Существует огромный потенциал во взаимодействии между общественными и государственными организациями. Госслужащему трудно глубоко вникнуть в специфику конкретной отрасли - он, как правило, проводит проверку компании по формальным признакам. А специалист просто находит контрольную точку и понимает, как реально в организации обстоят дела.

В этом плане хорош пример европейских государств, в которых существует большое доверие государственных органов к общественным организациям. Госорганы делегируют им контрольные функции в своей отрасли, в результате чего экономится зарплата госслужащих, исключается их личный интерес в решении различных вопросов, и государство получает необходимую информацию.

Изучая бизнес-среду в Европе, я увидел, что там люди научились договариваться. В ЕС нет такой жесткой конкуренции, как в РФ, порой доходящей до вражды. Там как-то научились работать, не толкаясь локтями и не обманывая. У нас же можно врать напропалую: чем ты красивей это сделал, тем ты будешь успешней. Мой знакомый открыл автошколу в Германии и пытался работать привычными методами. У него ничего не получилось, пришлось принимать местные правила игры.

В Европе даже скрытая реклама контролируется общественными организациями, а их мнение государственные органы принимают за аксиому. Там очень жесткий внутрикорпоративный контроль.

Безопасность движения

Как не существует таблетки от разных болезней, так и не существует простых способов решения проблемы безопасности движения.

Каким-то одним законодательным актом ее не решить. Утверждать обратное - это, с моей точки зрения, дилетантство. Из серии: давайте поставим через каждые 100 метров лежачих полицейских, и ДТП на дорогах не будет вообще.

 


 

Отдых

Я люблю снег, мороз. Не скажу, что я какой-то суперлыжник, но к этому виду спорта по-своему пристрастился. Людей, которые едут зимой в Таиланд, я не понимаю.

Люблю плавать, если не получается в море, хожу в бассейн. И вообще, мне нравятся активные виды отдыха на природе.

А еще увлекаюсь таким специфическим видом туризма, как поездки на концерты. Недавно, например, был в Москве на выступлении Scorpions. Сама музыка, голос, шоу, звучание хорошей аппаратуры, акустика зала - все это в комплексе заряжает положительными эмоциями и здорово переключает. Смотришь на этих людей, которых слышал 20 лет тому назад, и ощущаешь нечто непередаваемое, когда ты их видишь и слышишь «живьем».

Владивосток

Владивосток - это родина моя, и это самый лучший город вообще на всей земле. Бывает, кто-то начинает снимать репортажи, что у нас мусор или лестница разбита … Это у меня такое возмущение вызывает!

Да, я знаю, что много еще есть в городе и хорошего, и плохого. Например, и в весеннем лесу, когда нет листьев на деревьях и желтая трава, можно найти подснежник и порадоваться его простой красоте, а можно видеть только голые ветки и грязь! Если видишь мусор, и тебе это не нравится, - не проходи мимо, возьми перчатки, собери мешок - вот его и сфотографируй, сформируй движение За чистый город! Вместо нытья, что «город такой- сякой, надо отсюда уезжать!»

Ценности

В человеческих отношениях ценю умение держать свое слово. И для меня важно такое всеобъемлющее понятие, как порядочность. И, наверное, как бы это ни было старомодно, - честность. Если пообещал - надо выполнять. Либо не обещай!

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

 
Теги: АНИК  автошкола 


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