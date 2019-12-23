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Во Владивостоке в суде бьются за городской сквер
Администрация Владивостока отстаивает в суде право на создание сквера в районе кольца Третьей Рабочей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Сквер в районе улицы Тобольской, 10, который находится на муниципальном земельном участке, был оформлен в частную собственность незаконно. Это подтвердил вчера, 29 января, в ходе заседания Ленинский районный суд г. Владивостока. Решением суда право собственности частной компании на объект незавершенного строительства «Парк» признано отсутствующим.
Как пояснили в правовом управлении администрации Владивостока, в муниципальную собственность Владивостока из собственности Российской Федерации был передан земельный участок с кадастровым номером 25:28:010031:45, расположенный в районе ул. Тобольской, д. 10.
В мэрии было принято решение об обустройстве здесь благоустроенного сквера.
Однако выяснилось, что в границах этого земельного участка зарегистрирован объект незавершенного строительства «Парк» площадью 13272 кв.м, собственником которого является ООО «Витязь – РА». Наличие зарегистрированного права собственности не позволяло мэрии проводить здесь работы по благоустройству. Более того, право собственности на объект недвижимости по закону предоставляет исключительное право на приобретение и земельного участка в собственность.
По инициативе главы города Олега Гуменюка администрация направила обращение в прокуратуру. Была проведена проверка, результаты которой показали, что запись о праве собственности ООО «Витязь – РА» на объект внесена в Единый государственный реестр недвижимости незаконно. Это послужило основанием оспорить право собственности на объект незавершенного строительства в судебном порядке.
Дело по исковому заявлению прокурора г. Владивостока при активном участии администрации города рассмотрено Ленинским районным судом. Был предъявлен иск в защиту интересов Владивостокского городского округа к ООО «Витязь-РА» о признании отсутствующим права собственности на данный объект незавершенного строительства, расположенный в районе ул. Тобольской, д. 10.
29 января 2020 года судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. Судебное решение пока не вступило в законную силу.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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